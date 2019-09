Minecraft Earth : l’accès anticipé arrive en octobre dans certains pays

Une sortie réservée à certains pays pour le moment

Le succès de Minecraft n’est plus à démonter. Depuis ses débuts en 2009, le jeu et ses nombreuses mises à jour comptent plus de 110 millions de joueurs mensuels.

La licence est loin de s’être essoufflée et le titre racheté par Microsoft s’apprête désormais à accueillir une nouvelle itération : Minecraft Earth, une adaptation en réalité augmentée qui est pour l’instant réservée à une poignée de joueurs dans certaines grandes villes (Seattle, Londres…).

La donne va changer puisque l’accès à cette version mobile va débuter en octobre sur les appareils Android et iOS avant une sortie mondiale d’ici la fin de l’année 2019.

La liste des pays concernés par le lancement de l’accès anticipé n’est pour l’instant pas connue mais la France fait partie du lot. À noter également que Microsoft devra développer une version spéciale de l’application pour la Chine.

Réalité augmentée et free-to-play

Pour profiter de Minecraft Earth, il faudra être équipé d’un appareil iOS (tournant sur iOS 10 minimum) ou Android (sous Android 7 Nougat minimum). Les joueurs pourront récupérer des ressources en explorant le monde réel et fabriquer des éléments en réalité augmentée pour les disposer à taille réelle par la suite. Une nouvelle fonctionnalité arrivera dans la foulée : les aventures, qui permettront d’explorer des donjons et d’affronter des monstres en coopération avec d’autres joueurs.

Le jeu sera proposé en free-to-play et il est possible de se préinscrire sur le site de Minecraft Earth pour suivre l’évolution de son déploiement. Il restera désormais à voir si l’application connaît le même succès que Pokémon GO au moment de sa sortie, qui s’appuyait lui aussi sur la réalité virtuelle et a réuni de nombreuses personnes dans différents endroits des villes. Mais le véritable challenge pour Minecraft sera de proposer du contenu suffisamment attrayant pour conserver les joueurs sur la durée, ce que n’avait pas réussi à faire son principal concurrent.