Gran Turismo Sport : un nouveau mode solo GT League (gratuit) en décembre

Sony va proposer du nouveau contenu gratuit pour Gran Turismo Sport, avec notamment de nouveaux bolides, mais aussi (et surtout !) un tout nouveau mode solo baptisé GT League.

Du contenu gratuit pour Gran Turismo Sport

Testé il y a quelques semaines maintenant dans les colonnes de Presse-Citron, Gran Turismo Sport fait évidemment partie des jeux phares de cette fin d’année pour Sony et sa PS4 (Pro). Un jeu qui perpétue le gameplay si caractéristique de la saga, avec une prise en main assez immédiate, mais qui tranchait avec les opus précédents au niveau de la quantité de véhicules inclus, des circuits, mais aussi des modes de jeu, avec un contenu plutôt chiche pour le joueur solitaire.

Aujourd’hui, Sony dévoile les nouveautés à venir pour son jeu de courses automobiles, et officialise la disponibilité en décembre d’un tout nouveau mode de jeu solo : GT League. Ce dernier sera calqué sur les opus précédents, avec divers petits championnats à remporter (dont l’indémodable Sunday Cup). Des courses d’endurance seront également de la partie, et Sony promet un contenu enrichi progressivement tout au long de l’année 2018. Une excellente nouvelle donc pour tous ceux qui ont déjà bouclé les modes Arcade, Campagne et Missions du jeu.

Mais ce n’est pas tout, puisque Sony annonce également l’intégration de nouveaux bolides au sein de GT Sport. Dès le 27 novembre, via le patch 1.06, on pourra retrouver la ISO Rivolta Zagato VGT, l’Audi R18 ainsi que la Cobra 427. Courant décembre, d’autres véhicules viendront rejoindre le catalogue de Gran Turismo Sport, avec notamment la Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD), la Nissan Skyline GT-R V・spec II (R32), la Nissan Skyline GT-R V・spec II Nür (R34), le Ford F-150 SVT Raptor, la Lamborghini Countach LP400, la Ferrari F40, la Ferrari Enzo Ferrari, le KTM X-BOW R, la Suzuki Swift Sport, le Volkswagen Sambabus Typ 2 (T1), la Chris Holstrom Concepts 1967 Chevy Nova et enfin la Chevrolet Corvette Stingray Convertible (C3).

L’autre bonne nouvelle, c’est que l’intégralité de ce contenu sera entièrement gratuit, et accessible directement après une simple mise à jour du jeu. On pourra toutefois se questionner sur l’absence de ce mode GT League à la sortie du jeu, ce qui a évidemment occasionner quelques déceptions chez les fans, et pénaliser les ventes du jeu. Rappelons que ce GT Sport se voulait (à la base) davantage « online » que ses prédécesseurs, mais il semblerait que les développeurs aient finalement décidé de greffer un mode Solo digne de ce nom, histoire sans doute de ne pas léser une (très) large communauté de joueurs, avides de retrouver leur Gran Turismo en solitaire, « comme avant« .

Dommage toutefois de ne pas avoir pu/su intégrer ce même contenu directement lors de la sortie du jeu en boutiques, une absence qui a (un peu) flingué l’accueil critique/public réservé à cet opus. Toujours est-il que ceux qui n’avaient pas encore craqué pour ce GT Sport, et ceux qui ont conservé leur exemplaire, pourront bientôt profiter d’un mode solo digne de ce nom, et ce, gratuitement. En prime, le jeu est actuellement en promotion sur le PS Store dans le cadre de la Black Friday Week.