Momo Challenge : un père attaque l’État en justice, YouTube, WhatsApp et un site de rencontres

Ce lundi, un père de famille a réuni son courage près de Rennes, pour attaquer en justice YouTube, Whatsapp, un site de rencontres pour adolescents et l’État pour « mise en danger de la vie d’autrui », après le décès de son fils de 14 ans mi-octobre. Le jeune Kendal avait été retrouvé mort dans sa chambre après avoir participé à un jeu macabre circulant sur les réseaux sociaux et notamment sur la messagerie WhatsApp, à savoir le Momo Challenge.

Momo Challenge, une invitation au suicide sous menaces

Nicolas Jacquet, le procureur de la République de la ville de Rennes a confirmé la plainte déposée par ce père endeuillé, auprès de la gendarmerie et souligne que : « L’enquête et notamment les investigations techniques se poursuivent activement pour tenter de déterminer les circonstances exactes du décès ». En effet, cette enquête pourrait permettre de requalifier la plainte en « provocation au suicide sur des mineurs de 15 ans ».

Le père de Kendal justifie son action et déclare : « J’accuse YouTube, WhatsApp et rencontre-ados.com de ne pas protéger les jeunes. J’estime que l’État n’a pas pris suffisamment en compte les dangers que représentent ces sites pour les jeunes. », ajoutant : « Quand ça nous tombe dessus, on ne comprend pas. […] On se croyait tranquilles à la campagne. Mais Internet, c’est partout, et on ne le sécurise pas ».

Le Momo challenge a déjà fait de nombreuses victimes dans le monde, et continuera probablement d’en faire si les autorités des pays ne sont pas plus fermes contre les personnes derrière ces défis macabres. Momo, c’est ce visage horrible, mis en illustration de l’article qui est digne d’un mauvais film d’horreur. Ce personnage effrayant contacte des personnes la nuit sur WhatsApp pour les effrayer, les menacer et ensuite leur faire réaliser des défis. Le scénario est bien rodé, car au préalable les auteurs de ce jeu macabre glanent des informations sur la victime, en puisant dans les réseaux sociaux un maximum d’informations.

Le piège se referme sur la future victime quand elle voit son nom et son adresse dans des messages envoyés sur WhatsApp en pleine nuit, ou quand elle lit des informations réelles sur sa vie ou sa famille au milieu de menaces de mutilation, voire de morts sur elle ou ses proches, si elle ne réalise pas certaines actions afin que Momo la laisse en paix… allant jusqu’à simuler une vraie fausse pendaison qui tourne mal dans certains cas.

Les autorités étaient prévenues de l’existence de ce défi macabre puisque début septembre, le député LREM des Hauts-de-Seine Gabriel Attal, devenu secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale avait alerté sur les dangers du « Momo Challenge ». Ce dernier avait adressé une question au ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb sur ce sujet, soulignant la « pression psychologique sur les plus jeunes qui les met en danger en les obligeant à réaliser des défis de plus en plus dangereux ».

Le député des Hauts-de-Seine Gabriel Attal vient de déposer une question écrite auprès de Gérard Collomb sur… le Momo Challenge pic.twitter.com/BzcNExF3Hj — Elsa Trujillo (@Elsa_Trujillo_) August 30, 2018

Hasard macabre, le jour où ce père endeuillé déposait plainte, un adolescent dans le coma et hospitalisé dans la région de Liège est décédé. Lui aussi avait été retrouvé pendu dans sa chambre après des échanges avec Momo. Espérons que cette plainte contre YouTube, WhatsApp et l’État fera enfin bouger les choses, avec des mesures concrètes de la part des géants du high-tech pour enrayer le phénomène et avec l’arrestation des personnes derrière ces faux profils. Un dernier point pas facile à mettre en œuvre, car du Canada, à l’Argentine, en passant par l’Inde, le Mexique ou les États-Unis, les enquêtes ne parviennent pas à déterminer si le « Momo » est la cause du suicide… En effet, ciblant des adolescents, les investigations font toujours ressortir des déceptions amoureuses, des mauvaises notes, des mauvaises passes typiques de l’adolescence, qui a elles seules pourraient aussi être la cause d’un suicide selon les enquêteurs et le « Momo Challenge » passe entre les mailles du filet.