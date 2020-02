Monitor II ANC : un nouveau casque Marshall avec des vrais morceaux de réduction de bruit active

Un nouveau casque ANC chez Marshall

Inspiré directement du Marshall Heritage, le nouveau casque Monitor II ANC dispose, comme son nom le laisse supposer, d’un système de réduction active du bruit (ANC : Active Noise Cancelling). Marshall promet un système à la pointe de la technologie qui se chargera de mesurer constamment le bruit ambiant pour bloquer toutes les formes de son que les oreilles ne souhaitent pas entendre.

Un petit bouton permet de basculer directement entre les modes ANC et « Monitoring« , ou encore désactiver toute forme de réduction du bruit. Côté autonomie, Marshall promet une durée d’utilisation de 30 heures environ, en activant l’active noise cancelling. Sans ANC, l’autonomie grimperait à plus de 45 heures. Côté recharge, le constructeur promet que son casque Monitor II ANC, compatible Bluetooth 5.0, est capable de récupérer jusqu’à 5 heures d’autonomie, en seulement 15 minutes.

Bien sûr, Marshall promet un confort à toute épreuve, avec un casque qui s’adapte « à toutes les formes de tête« , sans oublier l’intégration de Google Assistant. Une pression prolongée sur la touche « M », et l’utilisateur peut faire appel à Google Assistant pour lancer une playlist, lire un message ou encore demander des coordonnées GPS.

Un casque qui pourra être mis à jour en OTA pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités, et qui est livré avec un câble de recharge USB-Type C, un câble détachable 3,5 mm et un petit sac de transport pour emmener son Monitor II ANC un peu partout.

Prix et disponibilité

En Europe, le nouveau casque Marshall Monitor II ANC sera affiché au tarif de 299 euros. Côté disponibilité, il faudra patienter encore un petit mois avant de pouvoir se pavaner fièrement dans les transports en commun avec ce nouveau venu dans la gamme Marshall, puisque la date de commercialisation est fixée au 17 mars prochain.