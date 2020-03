Montre connectée : la Fitbit Charge 4 pourrait décevoir

La marque d’objets connectés Fitbit, bien connue chez les sportifs, vaudrait 2,1 milliards de dollars selon Google. En novembre 2019, le géant de Mountain View a proposé une offre de rachat, mais depuis, l’affaire a été rattrapé par le Ministère de la Justice américaine, se questionnant sur la collecte des données personnelles des utilisateurs et de potentielles pratiques anticoncurrentielles.

Entre temps, Fitbit a continué à vendre ses produits, et a pris de surprise son principal concurrent Apple, en activant un capteur Sp02 qui permet de détecter de potentiels troubles du sommeil chez ses clients. Un petit coup de pouce pour les ventes et l’image de la marque, qui repoussait un événement plus important : le remplacement de son bracelet fitness, la Fitbit Charge 3.

Premiers visuels

La semaine dernière, nos confrères de 9to5Google ont pu obtenir de leurs sources des premiers visuels de la prochaine Charge 4. La nouvelle montre connectée arrive très bientôt sur le marché, alors que les premiers distributeurs ont été livrés, et que la FCC (Commission fédérale des communications) a enregistré le produit dans sa base de données, pour qu’il soit certifié à la vente aux États-Unis.

Comme vous pourrez le constater, les changements sont loin d’être notoires, entre la Charge 3 et la prochaine Fitbit Charge 4. On retrouve toujours un écran OLED monochrome au format vertical, un bracelet en silicone, et les autres éléments du modèle précédent, sorti en 2018. Sur les visuels, la montre connectée est affichée en noir et en « Rosewood ». On pourra aussi s’attendre à trouver des modèles en « Storm Blue/Black » et couleur « Granite ».

Quelles nouveautés sur la Fitbit Charge 4 ?

Concernant les nouveautés que l’on connaît, Fitbit devrait bien évidemment proposer sa nouvelle montre connectée Charge 4 avec le nouveau capteur Sp02, en plus d’un capteur de fréquence cardiaque. Deux autres équipements peuvent être attendus (bien qu’ils ne soient pas encore officiels), concernant un altimètre ainsi qu’une puce NFC (pratique pour les paiements mobiles).

Sur la partie de l’esthétique, Fitbit ne devrait donc pas faire de cette Charge 4 un modèle totalement différent. D’ailleurs, il y a des chances pour que le bracelet soit interchangeable, et que le boîtier puisse être compatible avec les précédents bracelets de la Charge 3.

Son prix en Angleterre est vraisemblablement de 139 livres (environ 150 €). À voir quand est-ce que sortira le modèle, et s’il ne sera pas plus judicieux d’attendre la prochaine Charge 5, une fois que les indécisions du rachat de Fitbit par Google ne seront plus d’actualité.