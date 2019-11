Honor 9X : écran FullView, caméra pop-up, triple caméra 48 mégapixels… et seulement 249 euros !

Le Honor 9X se lance en France !

On l’évoquait tout récemment dans les pages de Presse-Citron, le Honor 9X est désormais officiellement disponible en France. Rappelons que ce smartphone a été officialisé en Chine avant le ban américain, ce qui permet à cet Honor 9X d’arriver en boutiques avec l’intégralité des applications et services made in Google.

En façade, le Honor 9X dispose d’un large écran de 6,59″ (en 2340 x 1080 pixels), au format FullView, soit sans la moindre encoche. De quoi permettre au smartphone de revendiquer un ratio d’affichage de 91%. Evidemment, le Honor 9X ne fait pas l’impasse sur la caméra frontale, et on retrouve ici un capteur de 16 mégapixels motorisé, façon « pop-up« . Un système que l’on retrouve sur le OnePlus 7T Pro pour ne citer que lui.

A l’arrière, outre une finition de type « Dynamic X« , on retrouve également un capteur d’empreintes digitales, mais aussi un triple capteur photo. Ce dernier est composé d’un module principal de 48 mégapixels (en f/1.8), secondé par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels, pour la gestion de la profondeur.

Un smartphone aguicheur, à « seulement » 249 euros ?

A bord, le Honor 9X dispose d’un processeur Kirin 710F, couplé à 4 ou 6 Go de RAM, sans oublier un stockage de 64 ou 128 Go. Côté batterie, on retrouve ici un bloc de 4000 mAh, à recharger via un port USB Type-C. A ce sujet, le smartphone est livré avec un chargeur de 10W.

Un smartphone plutôt aguicheur donc, tant au niveau du look que de la fiche technique, qui est désormais disponible en France au tarif (lui aussi très aguicheur) de 249 euros. Le smartphone est disponible en deux coloris, à savoir le classique Midnight Black, ainsi que le Phantom Blue.

Rappelons qu’il y a quelques jours maintenant, nous vous proposions sur Presse-Citron le test complet du Honor 20 Pro, un smartphone qui nous a particulièrement séduits.