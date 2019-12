Motorola One Hyper : de bonnes caractéristiques pour 300 euros

Au Brésil, Motorola a finalement levé le voile sur le dernier smartphone qu’il lance cette année : le One Hyper. Dès aujourd’hui, le smartphone est disponible sur le site officiel de la marque. Malgré ses apparences sans surprise par rapport à ce que le marché des smartphones a pu nous montrer en 2019, son positionnement tarifaire a de quoi intéresser. Sans être abordable, le smartphone récupère des éléments d’un standing plus élevé.

Cette année, Motorola est revenue sur le devant de la scène, grâce à des sorties régulières de smartphones, complétant notamment une gamme « One », formée désormais de trois versions. Mais ce fut aussi une période riche pour marquer son intention d’entrer dans la compétition des marques à proposer un smartphone pliable. De sa vision, Motorola a dévoilé « Razr », un terminal reprenant le concept du téléphone à clapet.

Motorola One Hyper : ses caractéristiques

En découvrant les photos officielles du nouveau One Hyper, force est de constater qu’un travail a été fait pour proposer un écran épousant l’ensemble de la face avant, bien que la partie basse semble avoir un encadrement plus volumineux. L’écran de 6,5 pouces en résolution 2340 x 1080 (Full HD+) propose un ratio de 90 %. Pour éviter d’avoir à incruster une encoche pour la caméra selfie, Motorola s’est initiée à la caméra pop-up, coulissant en tiroir depuis l’intérieur du smartphone.

Le placement tarifaire du smartphone se retrouve sur la technologie de l’écran, en LCD. Mais Motorola a tout de même proposé des caractéristiques honnêtes pour le produit, comme un module de batterie de 4 000 mAh couplé à une charge rapide de 45 W, 128 Go de stockage, une prise jack 3,5 mm, mais également Android 10 en natif. Malheureusement, le processeur n’est qu’un Snapdragon 675 et la mémoire vive ne dépasse pas les 4 Go.

Une caméra ultra grand-angle disponible

Le double module photo présent sur le dos du Motorola One Hyper devrait proposer des clichés de bonne qualité, aidés par un traitement effectué par les services de la marque, mais aussi de Google. La caméra principale réalise des photos allant jusqu’à 64 MP, et un capteur ultra grand-angle de 118 degrés est également disponible. Pour les selfies, la caméra pop-up est de 32 MP.

L’annonce de Motorola vient donc conclure son année 2019, riche en nouveauté sur le segment de milieu de gamme. En début d’année prochaine, le Razr avec écran pliable sera disponible en France. 2020 sera aussi une année lors de laquelle Motorola souhaite revenir concurrencer les acteurs premium. En effet, à l’occasion de la présentation de la nouvelle puce Snapdragon 865 de chez Qualcomm, Motorola a indiqué qu’un nouveau smartphone de sa gamme en sera équipé. Il partagera ainsi le processeur avec les prochaines références du marché, telle que le Samsung Galaxy S11.