Moxie, le robot high-tech destiné aux enfants

La startup Embodied a certainement créé le jouet rêvé pour tous les enfants : un petit robot nommé Moxie doté d’une intelligence artificielle et d’une technologie de reconnaissance faciale, lui permettant d’interagir naturellement, ce qui fait de lui un compagnon très utile pour l’apprentissage et le jeu.

La startup Embodied a été fondée en 2016 par l’ancien directeur technique d’iRobot, Paolo Pirjanian et par la professeure de robotique de l’USC (University of Southern California), Maja Matarić. Pirjanian se déclare passionné par les personnages animés et souhaite également utiliser la technologie pour aider les gens. La startup a d’ailleurs fait appel à des employés de Pixar and la Jim Henson compagny. Le petit robot Moxie bénéficie ainsi d’un affichage facial très expressif et il est très réactif.

« Chez Embodied, nous avons repensé et réinventé la façon dont l’interaction homme-machine se fait au-delà des simples commandes verbales, pour aider la prochaine génération d’ordinateurs et pour alimenter une nouvelle classe de machines capables d’avoir des interactions sociales fluides. Moxie est un nouveau type de robot qui a la capacité de comprendre et d’exprimer des émotions avec un discours émotif, des expressions faciales et un langage corporel crédibles, en puisant dans la psychologie et la neurologie humaines pour créer des liens plus profonds » a déclaré Paolo Pirjanian.

Un contenu développé par des spécialistes de l’enfance

Le contenu de Moxie a été développé par des spécialistes en neurosciences, en psychologie et en développement de l’enfant. Il est destiné aux jeunes enfants de 6 à 9 ans. Des tests ont été mis en place avec des familles pendant un an, pour analyser les conversations qui revenaient régulièrement. Le robot pourra notamment parler de l’école, de l’intimidation, des amis, des médecins, etc. Un thème sera développé chaque semaine et le contenu sera personnalisé au fil des interactions avec l’enfant.

Moxie n’a évidemment pas vocation à remplacer un être humain. Il encourage d’ailleurs celui-ci à réaliser des choses dans la vie réelle et lui rendre des comptes.

Si vous souhaitez acquérir ce petit robot, il vous en coûtera 1.499 dollars. Les réservations sont ouvertes dès maintenant et les livraisons commenceront à l’automne. Mais à un prix aussi prohibitif, tout le monde ne pourra pas s’offrir ce petit compagnon high-tech.