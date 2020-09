Mulan fait bondir les téléchargements de Disney+ de 68 %

Face à Netflix, Disney+ compte sur son catalogue de films et de séries existantes ainsi que sur les sorties régulières. Et visiblement, cela est en train de porter ses fruits. Disney vient de sortir l’un de ses films les plus attendus, Mulan, et cela a fait augmenter le nombre de téléchargements de l’application Disney+.

Mulan est déjà sorti en streaming sur Disney+, mais comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, les abonnés doivent payer un supplément de… 30 dollars pour regarder ce nouveau film. Et malgré cela, le nombre de téléchargements de l’app est en hausse.

Nos confrères de TechCrunch relaient des données de l’entreprise Sensor Tower qui indique que du vendredi 4 septembre au 6 septembre, le nombre d’installations de l’application de Disney+ a connu une hausse de 68 %. Il s’agit d’une hausse importante, mais pas aussi importante que celle qu’on a observée lors de la sortie du film Hamilton. Celui-ci a en effet fait augmenter les installations de Disney+ de 79 %.

Une hausse du nombre de téléchargements avec la sortie de Mulan

Une autre entreprise, Apptopia, a estimé l’impact de ces sorties sur le nombre de téléchargements de l’app Disney+. Et celle-ci indique également que si Mulan a fait augmenter ce nombre, l’impact de Hamilton était plus important. Mais bien entendu, il ne s’agit que d’estimations. Et ces informations ne tiennent compte que des installations de Disney+ sur les smartphones Android et iOS, alors que la plateforme est disponible sur d’autres supports, comme les Smart TV, les dongles de streaming, les consoles de jeu vidéo, etc.

Mais dans tous les cas, il s’agit de données qui permettent d’avoir une idée de l’impact des sorties comme Mulan ou Hamilton sur le nombre d’utilisateurs de ce concurrent de Netflix. Sinon, pour rappel, Mulan arrivera en streaming en France le 4 décembre et sera disponible sur la plateforme Disney+ sans frais supplémentaires. D’ailleurs, dans l’Hexagone, certains utilisateurs auraient peut-être été prêts à payer (comme les Américains) pour regarder Mulan dès ce mois de septembre, au lieu d’attendre jusqu’au mois de décembre.

Trop bizarre j'arrive pas à comprendre leur choix, faire une avant-premiere ne peut que leur rapporter de l'argent, non? — Kobweb (@Kobweb2) September 2, 2020