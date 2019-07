Multijoueur, cross-play, date de sortie… Call of Duty Modern Warfare 2 & 3 Remastered seraient bien en développement !

Depuis plusieurs mois maintenant, Call of Duty Modern Warfare est au centre de nombreuses rumeurs. Outre le fameux « MW 4 » qui fut en parti confirmé (Activision à bel et bien annoncé un nouveau Modern Warfare pour 2019, mais il s’agit d’un reboot ! Toutes les informations juste ici). Depuis quelques mois, c’est pour d’autres rumeurs que la licence Modern Warfare affole les fans. Des rumeurs autour d’une version Remastered de Call of Duty MW 2 et 3 ! Aujourd’hui, de nouveaux éléments semblent confirmer leur développement.

Modern Warfare 2 Remastered : Multi en cross-play, date de sortie…

Pour MW2 Remastered, cela fait déjà plusieurs fois que l’on parle de cette rumeur. Le créateur de cet opus réalisait un petit teasing en mai dernier avec une photo étrange sur Twitter. Aujourd’hui, c’est à la chaîne YouTube TheGamingRevolution que l’on doit de nouvelles rumeurs. Cette chaîne, particulièrement bien renseignée sur l’univers Call of Duty, avait d’ores et déjà annoncé des informations en avant-première sur la version 2019 de Modern Warfare. Alors, quand la chaîne dévoile du contenu d’un certain MW 2 pas encore annoncé, forcément cela attire notre attention. Ainsi, d’après la chaîne, il faudrait s’attendre à :

L’intégralité de la campagne solo ainsi que le multijoueur en ligne (qui n’était pas prévu au début)

La sortie du jeu n’est pas encore précisée. L’hypothèse logique voudrait que la stratégie soit comme pour Modern Warfare Remastered avec une sortie en même temps que l’opus 2019 (dans l’édition collector) et une sortie seule pour avril 2020.

Enfin, Modern Warfare 2 Remastered serait cross-play. Ainsi, il serait possible pour les joueurs PS4 de jouer avec les joueurs PS3 et pour les joueurs Xbox One de jouer avec les joueurs Xbox 360. Ce qui expliquerait l’importante mise à jour reçu par le jeu sur les anciens supports. Maintenant, à savoir si cela est vraiment utile…

MW 3 Remastered : La suite juste derrière ?

Toujours selon la chaîne TheGamingRevolution, Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered serait lui aussi dans les cartons d’Activision ! Malheureusement, peu de détails de ce côté là ! Le youtuber généralement bien informé indique juste que le projet serait en cours, qu’il ne sait pas à l’heure actuelle si le multijoueur serait de la partie ou si Activision partirait uniquement sur la campagne solo. En tout cas, il y’a de grandes chances pour que le jeu arrive pour 2020 si cela s’avère être vrai !