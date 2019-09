MX Master 3 : la souris la plus sophistiquée à ce jour, par Logitech

La souris Logitech MX en mode Master 3

Logitech officialise aujourd’hui une toute nouvelle venue dans sa gamme MX, avec la Master 3. Une souris qui promet une ergonomie impeccable grâce à une forme assez unique, sans oublier des boutons latéraux, et une molette de pouce (en plus de la molette traditionnelle bien sûr).

Une Logitech MX Master 3 qui se pare d’une nouvelle molette électromagnétique MagSpeed, assez précise pour s’arrêter sur un pixel, et assez rapide pour faire défiler pas moins de 1000 lignes en une seconde selon le constructeur. Une molette en acier usiné, pour un toucher premium et un poids suffisant pour offrir une parfaite inertie dynamique. Rien que ça.

Selon Delphine Donne-Crock : « La nouvelle molette MagSpeed de la MX Master 3 est notre molette la plus rapide, la plus silencieuse et la plus avancée à date« . De quoi allier silence et productivité donc.

A cela s’ajoute la possibilité de configurer sa souris en personnalisant cette dernière dans la plupart des applications comme Photoshop, Premiere Pro, Final Cut, Google Chrome, Word, Excel… Logitech promet une souris 5 fois plus précise qu’une souris standard (à savoir une souris Logitech sans roulette de défilement électromagnétique) et un suivi Darkfield (à 4000ppp) qui offre une compatibilité sur presque toutes les surfaces. La batterie intégrée permet à la MX Master 3 de proposer une autonomie de 70 jours environ, avant de devoir passer par la case recharge, ce qui s’effectue via un câble USB Type-C.

Prix et disponibilité

Cette nouvelle souris Logitech MX Master 3 sera disponible à compter du 30 septembre sur le site web de la marque, ainsi que sur Amazon et chez quelques enseignes « sélectionnées« . Il faudra toutefois accepter de débourser pas moins de 109 euros pour mettre la main sur cette nouvelle souris sans fil signée Logitech, déclinée en Mid Grey et Graphite et compatible avec Windows, Mac et Linux.