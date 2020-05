My Spy sur Amazon Prime Video : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers (légers) sur le film My Spy, présent sur Amazon Prime Video. Si vous ne voulez rien savoir du tout, le mieux est sans doute de vous contenter de regarder la bande-annonce !

Les semaines passent depuis le début du confinement et on a parfois du mal à trouver de nouvelles séries ou films à regarder. De quoi commencer à regarder certains projets d’un autre genre. C’est dans ce registre que s’inscrit le film My Spy, avec Dave Bautista (Drax dans les Gardiens de la Galaxie).

My Spy, une comédie divertissante

L’acteur, surtout connu pour jouer les gros bras, de Marvel à la saga James Bond ou encore Blade Runner 2049. Un rôle duquel il cherche désormais à s’échapper. Pour ce film, il incarne un agent de la CIA qui a fait quelques boulettes de trop et se retrouve cantonné à une mission de surveillance. Alors qu’il doit surveiller la belle-soeur d’un terroriste et sa fille de 11 ans, il se fait repérer par cette dernière. L’enfant, jouée par la très douée Chloe Coleman (Big Little Lies) commence alors un apprentissage des bases de l’espionnage tout en le mêlant à sa vie personnelle.

My Spy n’est pas vraiment un film qui révolutionne le genre. On est loin du grand cinéma, mais là n’est pas l’objectif. Dans le registre de la comédie divertissante, Dave Bautista et Chloe Coleman nous offrent quelques scènes vraiment drôles qui méritent à elle seule que l’on se pose devant la télé pour en profiter. Un film idéal pour un public familial qui aura envie d’un bon film à regarder pour tous les âges. Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus poussé, La Plateforme ou Self Made, vous inciteront sans doute plus à la réflexion.