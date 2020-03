Self Made sur Netflix, on regarde ou on zappe ?

Pour notre nouvelle critique, on continue avec une série mise en ligne récemment sur Netflix qui pourrait vous séduire si vous cherchez un programme à binge-watcher. Après la saison 3 d’Elite, celle du Protecteur, ou encore la série française Vampires et l’Écuyer du Roi, on vous propose Self-Made, une mini-série sur la vie de C.J. Walker

Autant vous le dire tout de suite, on ne va pas tourner autour du pot pour vous livrer notre avis sur cette série. « Self Made : d’après la vie de Madam C.J. Walker » est sans doute la série que vous devez absolument voir à l’heure actuelle sur Netflix. Signe de son succès, elle fait un carton aux Etats-Unis et en France, depuis sa mise en ligne il y a une semaine.

Self Made, un bijou pour se remonter le moral

Alors que nous sommes pour la plupart coincé chez nous, confinés en raison de l’épidémie de coronavirus, difficile parfois de trouver quelque chose de positif, pour se remonter le moral. Dans ce registre, difficile de trouver mieux parmi les nouveautés que cette série composée de quatre épisodes d’une durée d’environ 45 minutes.

Dans le rôle principal de cette série, on trouve Octavia Spencer, oscarisée en 2021 pour le meilleur second rôle féminin dans « La Couleur des Sentiments ». Elle incarne cette fois une femme méconnue de l’histoire américaine mais qui pourrait bien se révéler une véritable inspiration. Il s’agit en effet, d’une femme Afro-Américaine, mariée à 14 ans, veuve à 20 ans, qui va passer en quelques années du statut de blanchisseuse à celui de millionnaire. Un succès rendu possible par un produit destiné aux cheveux afros.

La série, tout simplement magnifique et qui se dévore sans peine, est inspirée d’un livre écrit par son arrière-arrière-petite-fille, A’Lelia Bundles. On saluera aussi l’incroyable bande-sonore, mêlant soul et hip-hop pour des rythmes envoûtant. Ne cherchez plus, on sait ce que vous allez faire aujourd’hui.