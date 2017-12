National Geographic lance une application de méditation pour les vétérans

National Geographic lance Bravo Tango, une application pour aider les anciens combattants à se relaxer grâce à Google Home.

National Geographic, réputé pour ses reportages et enquêtes sur l’homme et le monde a lancé une nouvelle application pour Smartphone à destination des militaires vétérans : Bravo Tango.

Une application au service de la santé mentale

En collaboration avec l’agence 360i (https://360i.com/), la chaîne National Geographic propose un nouvel outil pour les vétérans qui souffrent de troubles psychologiques causés par le stress de la guerre. L’application pour smartphone Bravo Tango fonctionne avec Google Home et transforme l’enceinte connectée en véritable équipement de méditation.

Elle offre ainsi de nombreux exercices de méditation : elle permet de relaxer le cerveau, propose des séances ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) ou encore une méthode de relaxation sensorielle. Il est intéressant de noter que Bravo Tango peut reconnaître au moins 40 humeurs : la solitude, la colère, le regret, l’anxiété, la tristesse, la déception, la fatigue, l’insomnie, la peur, etc.

Ce dispositif est disponible gratuitement sur les appareils mobiles fonctionnant avec Google Assistant.

Inspirée du documentaire The Long Road Home

L’application Bravo Tango a été développée avec l’aide du Dr Michael Valdovinos qui est un psychologue de l’Armée de l’Air. À propose de l’application, le PDG de National Geographic, Courteney Monroe, a déclaré : « Nous étions vraiment inspirés par les histoires réelles sur lesquelles la série The Long Road Home était basée, et nous voulions étendre notre soutien avec quelque chose de tangible, utile et nécessaire pour la communauté des vétérans ».

L’application Bravo Tango a donc été développée suite à la diffusion aux Etats-Unis de « The Long Road Home », qui est un reportage racontant les difficultés auxquelles les soldats et leur famille sont confrontées à leur retour de la guerre.

Pour National Geographic, c’est un petit bouleversement par rapport à leur cœur de métier. Un virage vers l’édition d’application afin d’inciter un nouveau public à s’intéresser à ses programmes mais aussi un moyen de montrer l’implication de la chaîne au niveau sociétal.