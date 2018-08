Ne vous attendez pas à des merveilles avec le nouveau Chromecast

Google travaille sur un nouveau modèle de Chromecast. L’information est déjà connue depuis quelques temps. Son équipement est particulièrement populaire parce qu’il est facile à utiliser et surtout très abordable. Toutefois, cela fait un certain temps maintenant qu’il n’a pas eu le droit à une sérieuse mise à jour… au moins depuis 2015 !

Avec le futur Chromecast, Google joue sur la puissance

Et ce Chromecast serait donc bel et bien en bonne voie selon les informations du site américain Variety. Grâce aux informations déposées du côté de la FCC on sait désormais quels devraient être les points forts de ce nouveau équipement.

Google opte ainsi pour une antenne 5 GHa. Cela permet d’augmenter le gain de l’antenne de 2,1 à 4 dBi. Le gain maximum du signal serait de 55% selon les informations disponibles actuellement. Google va aussi miser sur le Bluetooth, en permettant d’y brancher un périphérique, potentiellement des manettes pour le gaming. Cela pourrait être lié à son service de jeux dans le cloud, un projet qui revient avec insistance.

Une apparence identique

Ne vous attendez pas en revanche à une transformation niveau design. L’appareil garderait sa forme circulaire avec un dongle HDMI. Une similitude qui transparaît dans le nom de code du produit. On passerait de A4RNC2-6A5 pour le Chromecast 2 à A4RNC2-6A5B pour ce nouveau modèle.

Reste que Google n’a pas encore communiqué de date pour la sortie de ce nouvel équipement. On peut toutefois espérer que l’on en saura plus dans quelques semaines. L’entreprise de Mountain View pourrait bien en profiter pour faire quelques annonces en même temps que le Pixel 3 dont l’annonce est prévue pour le 4 octobre 2018.

On a aussi entendu des rumeurs selon lesquelles, la smartwatch Pixel ou le Smart Display avec Google Assistant seraient au programme. Patience donc ! On peut aussi espérer que Google nous fasse la surprise de façon anticipée avec un lancement discret…