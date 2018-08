Google Pixel 3 : rendez-vous le 4 octobre ?

Le Google Pixel 3 et le Google Pixel 3 XL seraient présentés le 4 octobre.

Les prochaines semaines seront très animées étant donné que Samsung présentera son nouveau Galaxy Note et qu’Apple présentera également les nouveaux iPhones.

Mais en plus de ces deux traditionnels rivaux, Google devrait également présenter ses nouveaux smartphones Pixel (le Pixel 3 et le Pixel 3 XL) avant la fin de l’année.

Et il est possible que cette présentation se fasse le 4 octobre

Cette date est pertinente étant donné que ces deux dernières années, c’est celle-ci que Google choisie pour lever le voile sur le Pixel et le Pixel XL en 2016 et pour présenter le Pixel 2 et le Pixel 2 XL en 2017.

D’autre part, d’après le site Slash Gear, une information publiée sur la plateforme d’influenceurs Famebit corroborerait l’hypothèse que pour la troisième année consécutive, la firme de Mountain View choisisse de présenter ses produits « made by Google » à cette date.

Famebit est une plateforme qui met en relation des influenceurs avec des marques. Et d’après une information qui aurait été postée sur le site, Google serait à la recherche d’influenceurs canadiens pour pousser la présentation des Pixel 3 et Pixel 3 XL via leurs canaux, le 4 octobre.

Mais bien entendu, comme il ne s’agit encore que de rumeurs, cette date est pour le moment à considérer avec parcimonie.

D’ailleurs, de nombreuses autres informations non-officielles ont déjà « fuité » concernant les nouveaux mobiles Pixel de Google, comme le fait qu’il y aurait un écran sans bordures avec une encoche à l’iPhone X. D’autres sources indiquent que le Pixel 3 et le Pixel 3 XL seront compatibles avec la recharge sans fil et qu’il y aurait même un socle spécial qui permettra de transformer ces smartphones en enceintes connectées.

Enfin, Google ne devrait pas se contenter de présenter de nouveaux smartphones. Généralement, la firme profite de la keynote pour lever le voile sur d’autres produits de sa gamme Pixel. Et d’après certaines indiscrétions, elle aurait l’intention de présenter une montre Pixel Watch afin de contrer l’Apple Watch et pour doper Wear OS, son système d’exploitation pour les montres connectées.