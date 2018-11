Neo-Geo Mini : une nouvelle « Christmas Limited Edition » pour Noël !

La Neo-Geo Mini en rouge et or pour Noël

Certains l’ont peut-être déjà adoptée, la Neo-Geo Mini est disponible en France depuis quelques semaines, en version International. Rappelons en effet que cette mini borne d’arcade est proposée en deux versions différentes, incluant toutes deux un total de 40 jeux, avec toutefois une version Japan (réservée au Japon donc) qui propose des jeux légèrement différents, et un look unique (et plus réussi d’ailleurs à nos yeux).

Aujourd’hui, histoire de célébrer Noël comme il se doit, SNK vient d’annoncer la disponibilité d’une troisième édition de sa Neo-Geo Mini : la « Christmas Limited Edition« . Comme son nom l’indique, il s’agit ici d’une édition limitée, avec un bundle assez complet puisque l’on retrouvera la petite borne, un câble d’alimentation, divers stickers très « Noël », mais aussi deux manettes et un câble HDMI.

Bien sûr, histoire de bien marquer le coup, cette Neo-Geo Mini « Christmas Limited Edition » va adopter une toute nouvelle robe, visiblement inspirée du costume du Père Noël. On y retrouve ainsi une très large dominante de rouge, avec quelques touches dorées en ce qui concerne le stick et les boutons de jeu. A noter que les stickers livrés pour personnaliser la machine font eux aussi la part belle à Nöel (avec du rouge, des flocons, des sapins…), tout comme le packaging d’ailleurs, ainsi que les manettes et les différents câbles.

Enfin, outre son esthétique et les nombreux accessoires fournis, la Neo-Geo Mini « Christmas Limited Edition » va également se démarquer par sa liste de jeux. Contrairement aux versions Japan et International, on ne retrouvera pas 40 jeux ici, mais un total de 48 très précisément. SNK annonce que les précommandes seront lancées dès le 15 novembre, et que cette version limitée sera disponible au Japon, mais aussi aux Etats-Unis et en Europe. Une version qui sera disponible le 7 décembre, au prix de 169,99 euros.