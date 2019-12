Nest Wifi de Google est disponible en France

Google officialise la sortie en France de Nest Wifi, ce qui intègre un routeur et un point d’accès embarquant l’assistant intelligent de la société américaine. Grâce à ces appareils, vous avez la possibilité de bénéficier d’une couverture dans la totalité de votre foyer. Rappelons que le fonctionnement de ce dispositif est assez similaire à celui de Google Wifi, mais en plus performant.

Quelles fonctionnalités pour Nest Wifi ?

Dans un billet partagé par Google lors de la présentation de Nest Wifi, la société américaine assure que ces nouveaux appareils disposent d’un débit deux fois plus rapide et couvrent jusqu’à 25% de surface supplémentaire par rapport au dispositif précédent. Vous pouvez également joindre votre Nest Wifi au Google Wifi que vous possédez déjà. Nest Wifi couvre 210 mètres carrés, mais il est possible d’étendre cette surface maximum avec l’ajout d’un autre point d’accès Wifi, que vous pourrez installer près de votre jardin par exemple.

Nest Wifi se contrôle directement depuis Google Home, l’application dédiée à la gestion de vos appareils connectés (ampoules et autres). Sur cette dernière, vous avez la possibilité de vérifier la vitesse de votre connexion ou encore de créer un réseau invité. Si le réseau est trop encombré, l’appareil bascule lui-même vers un meilleur canal Wi-Fi sans que vous n’ayez à agir manuellement sur celui-ci.

Google met également en avant le contrôle parental permis par Nest Wifi. Il est possible de programmer des plages horaires spécifiques durant lesquelles le Wifi n’est pas accessible à certains membres de la famille. Vous pouvez aussi empêcher l’accès à certains contenus.

Dès aujourd’hui, Nest Wifi est disponible sur le Google Store et les sites web de Fnac et Darty. Le pack comprenant le routeur et le point d’accès coûte 259 euros, contre 139 euros pour le point d’accès et 159 euros pour le routeur seul.