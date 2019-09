Netflix : 5 idées de films et séries à voir ce week-end

Netflix met régulièrement son catalogue de contenus à jour afin de proposer plusieurs nouveautés à ses utilisateurs. Comme chaque vendredi, voici notre sélection non exhaustive de contenus à découvrir sur la plateforme de streaming.

Si les séries plutôt attendues comme Elite ou 13 Reasons Why ont déjà été dévoilées au début du mois, le service propose tout de même quelques nouveautés qui peuvent s’avérer intéressantes. Au programme, quelques séries et l’habituel film du dimanche soir.

Que voir sur Netflix ce week-end ?

La nouvelle série Netflix : The I-Land

Dévoilée sur Netflix le 12 septembre, la série américaine met en lumière un groupe de 10 personnes qui arrivent sur une île déserte sans avoir aucun souvenir de qui ils sont et de la façon dont ils sont arrivés là. Ils devront alors tenter de répondre à leurs questions dans un contexte bien particulier. Un mélange entre Lost et The Truman Show.

La saison 1 de The I-Land compte sept épisodes d’une trentaine de minutes.

Le documentaire politique : Une démocratie en danger

Disponible sur Netflix depuis le mois de juin, Une démocratie en danger se concentre sur l’histoire du Brésil et la démocratie au cours de ces dernières années. En faisant un parallèle avec sa propre histoire, la documentariste Petra Costa évoque l’ancien président du Parti des travailleurs Lula, mais aussi Dilma Rousseff et l’actuel dirigeant Jair Bolsonaro.

Le thriller d’espionnage : The Ryan Initiative

Sorti en 2014, le film disponible sur Netflix raconte les aventures de Jack Ryan, un ancien marine reconverti en analyste financier. Celui-ci est recruté par un homme de la CIA pour qu’il enquête sur une organisation financière terroriste. Il comprend rapidement qu’il ne peut faire confiance qu’à lui même.

La série de science-fiction russe : Better Than Us

Achetée par Netflix sous le titre anglais Better Than Us, la série russe dépeint un univers futuriste dans lequel les androïdes servent les humains dans plusieurs fonctions professionnelles. Mais une famille adopte l’un d’entre eux alors que celui-ci est recherché par les autorités et d’autres entités.

La saison 1 compte 16 épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le film du dimanche soir : La Grande classe

Dévoilée sur Netflix à la date du 30 août, la comédie française met en scène les deux comédiens Jérôme Niel et Ludovik, tous deux membres du Studio Bagel (la société de production de Canal+). Celle-ci raconte comment deux amis d’enfance, Pierre-Yves et Jonathan, se rendent à une fête des anciens du collège, une période durant laquelle ils ont été harcelés par un autre groupe d’élèves surnommés Les Dragons. Si ceux-ci espèrent montrer qu’ils ont réussi leur vie, tout ne se passe pas comme prévu.