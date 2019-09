Sur Netflix, la série Elite aura-t-elle droit à une saison 3 ?

Alors que la saison 2 d’Elite est disponible sur Netflix depuis le 6 septembre, de nombreux adeptes de la série espagnole se demander si celle-ci aura droit à sa saison 3. On ne va pas maintenir le suspens plus longtemps : cela sera bel et bien le cas.

À quand la prochaine saison d’Elite sur Netflix ?

En effet, Netflix a confirmé que la série originale bénéficierait d’une prochaine saison, sans pour autant préciser s’il s’agissait de la dernière ou non. Malgré tout, les fans du show devront attendre plusieurs mois avant de retrouver les personnages, puisque la suite est prévue pour la fin de l’année 2020, voir le début de l’année 2021.

Pour rappel, la première saison d’Elite a été dévoilée par Netflix en octobre 2018, soit quelques mois après la série originale La Casa de Papel à la fin de l’année 2017. Le lien entre les deux shows tient dans le fait que certains acteurs tels que les personnages de Rio, Denver et Alison Parker sont présents dans le show. D’ailleurs, ceux qui ont vu la saison 2 d’Elite auront remarqué le (léger) clin d’œil à la première série espagnole produite par Netflix.

Si vous ne connaissez pas Elite, il s’agit d’une série qui se concentre sur trois lycéens ayant reçu une bourse leur permettant d’étudier dans un établissement prestigieux, suite à l’effondrement de leur propre école. Outre le fait que leur intégration dans ce milieu soit particulièrement difficile, une étudiante de Las Encinas sera retrouvée assassinée.

La saison 1 d’Elite a connu un succès assez conséquent à travers le monde, en partie grâce à la présence des acteurs ayant joué dans La Casa de Papel, ce qui a forcément joué dans le fait que Netflix décide de réaliser d’autres saisons. Une chance que n’ont pas eu d’autres séries originales pourtant appréciées par la critique, à l’exemple de The OA, dont l’annulation a eu lieu après seulement deux saisons (là où 5 étaient promises).