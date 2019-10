Attention, il vous reste moins de 3 jours pour voir Harry Potter sur Netflix

C’est à la fois l’avantage et l’inconvénient de Netflix. Le service de streaming change régulièrement son catalogue pour que les utilisateurs ne soient jamais déçus des contenus et aient la sensation qu’il n’y a pas de nouveautés. Sauf que cela signifie aussi que certains films et certaines séries quittent la plateforme du jour au lendemain.

C’est le cas des huit films Harry Potter, qui ne seront plus accessibles sur Netflix dès le 1er novembre à minuit, après un an passé sur le service. En somme, vous avez plutôt intérêt à commencer le marathon dès ce soir si vous voulez revoir tous les longs-métrages avant leurs adieux.

Mais pourquoi les films Harry Potter quittent Netflix ?

Si Netflix se sépare de la saga Harry Potter malgré le fait que les films soient devenus cultes au fil des années, c’est parce que la plateforme de streaming n’a plus les droits permettant leur diffusion sur le service. Sur son site web, le service explique que lorsque ces droits arrivent à expiration, il prend en compte différents critères pour décider de son potentiel renouvellement. Ceux-ci portent sur la disponibilité « des droits de renouvellement des licences de diffusion en streaming », la popularité et le coût du contenu ainsi que d’autres éléments saisonniers (pour les films de Noël par exemple).

Il y a 30 jours, Netflix a donc indiqué sur sa plateforme que les films Harry Potter allaient disparaître. Comme à chaque fois, la date de suppression est affichée sur la page de détails du contenu concerné et sur la section Ma Liste (mais seulement aux États-Unis).

Rappelons aussi que Netflix propose une page web dédiée à la proposition de films, de séries et de documentaires, ce qui permet de suggérer vos contenus préférés… et d’espérer.

Si vous n’êtes pas grand fan de Harry Potter, vous pouvez consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois de novembre.