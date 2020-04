Netflix bat un record avec 15,8 millions de nouveaux abonnés au premier trimestre

Netflix vient de dévoiler ses résultats trimestriels, dévoilant du même coup une forte hausse du nombre de nouveaux abonnés. Si les projections des analystes indiquaient que la plateforme de streaming allait passer le cap des 8 millions de nouveaux abonnés lors de ces trois mois, celle-ci a atteint les 15,8 millions.

En comparaison, ce chiffre était de 9,6 millions sur la même période l’année dernière. Actuellement, le service compte donc 183 millions d’abonnés.

Netflix sait que la hausse est temporaire

Netflix a conscience qu’il s’agit là d’une forte hausse temporaire conséquente au confinement généralisé dans le monde. Actuellement, plus de la moitié de la population mondiale est dans l’obligation de rester chez elle, ce qui explique pourquoi beaucoup se sont tournées vers les plateformes de streaming comme celles du leader américain ou de ses concurrents.

À ce sujet, la société détaille : « Chez Netflix, nous sommes pleinement conscients de la chance que nous avons d’avoir un service encore plus significatif pour les personnes confinées à la maison, et que nous pouvons exploiter à distance avec un minimum de perturbations à court et moyen terme. Comme pour les autres services de divertissement à domicile, nous constatons une augmentation temporaire du nombre de visionnages et une augmentation du nombre d’abonnés […] Nous prévoyons une baisse de l’audience et une décélération de la croissance du nombre d’adhérents lorsque le confinement à domicile prendra fin, ce qui, nous l’espérons, sera bientôt le cas ».

Pour le deuxième trimestre, Netflix évoque 7,5 millions d’utilisateurs supplémentaires, mais cela n’est encore qu’une « hypothèse ». Le patron du groupe, Reed Hastings explique qu’il est effectivement difficile de se projeter à long terme à cause de la situation sanitaire actuelle. Pour l’instant, le service est donc « concentr[é] sur [sa] petite contribution dans ces temps difficiles, qui est de rendre le confinement un peu plus supportable ».

Côté résultats, Netflix annonce un bénéfice de 709 millions de dollars, pour un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 28%.

Netflix a profité de l’annonce pour tirer son chapeau à son concurrent Disney+, un rival qui s’est lancé sur le marché américain en novembre et en Europe durant le mois d’avril.

Reed Hastings déclare : « Je n’ai jamais vu une exécution aussi réussie de la part du vétéran d’un secteur. Et puis, le fait qu’ils aient atteint plus de 50 millions [d’abonnés, NDLR] en six mois, c’est stupéfiant […] Vous pouvez parier qu’on va passer à la vitesse supérieure pour nos contenus à destination des enfants et des familles ! ».