Compte tenu du fait qu’il dispose d’un large catalogue de contenus, le service de streaming américain a mis en place un système de codes qui permet de trouver plus facilement le type de films ou de séries que l’on recherche. En effet, il suffit de taper une petite suite de chiffres afin de trouver une catégorie d’ordinaire cachée.

Netflix facilite la navigation sur sa plateforme

Grâce à ces cheat codes, les utilisateurs peuvent trouver directement ce qu’ils recherchent, à l’exemple du cinéma russe, des films sur la boxe, des thrillers d’espionnage, mais aussi des contenus gays et lesbiens.

Pour trouver ces catégories, il faut d’abord renseigner l’URL suivante : http://www.netflix.com/browse/genre/. Par la suite, il suffit d’ajouter les fameux codes secrets pour accéder au contenu de son choix.

Voici la liste des codes permettant d’accéder aux contenus LGBT+.

• Films LGTBQ+ : 5977

• Comédie : 7120

• Drames : 500

• Films romantiques : 3329

• Cinéma étranger : 8243

• Documentaires : 4720

• Séries : 65263

Avec ces codes, il sera possible d’accéder à u. large panel de contenus gays et lesbiens, dont l’orientation sexuelle peut être le sujet principal du film, mais pas seulement. Le système de classification de Netflix intègre également des récits dont la thématique est évoquée sans pour autant être au centre de l’œuvre, à l’exemple des séries populaires Elite, Gypsy, Orange is The New Black ou Sense 8.

De la même façon, des documentaires biographiques narrent les parcours de Justin Fashanu, premier joueur de football à avoir révélé publiquement son homosexualité en 1990, ou de Laerte Coutinho, une artiste brésilienne transgenre.

