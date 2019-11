Netflix débarque sur la Freebox Mini 4K (mais toujours pas sur la Revolution)

Netflix en option sur la Freebox Mini 4K

Il y a quelques semaines, Free annonçait l’arrivée sur son offre Freebox Delta d’un certain Amazon Prime Video, en plus du sacro-saint Netfix. Aujourd’hui, le groupe Iliad n’est pas peu fier de poursuivre sa collaboration avec ce même Netflix, en annonçant l’arrivée du service sur la petite Freebox Mini 4K.

Un Netflix disponible en option, et qui permet évidemment d’accéder directement à tous les contenus, exclusifs ou non, de la plateforme américaine. En ce qui concerne le fonctionnement de Netflix sur la Freebox Mini 4K, rien de plus simple, puisque les utilisateurs qui disposent déjà d’un compte Netflix n’auront qu’à s’identifier depuis l’application Netflix sur leur télévision, pour accéder aussitôt au service.

Bientôt sur la Freebox Revolution (mais toujours en option)

Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Netflix pourront évidemment souscrire au forfait de leur choix directement depuis l’application ou via l’espace abonné Free. Pas de surprise à ce niveau, l’offre proposée par Netflix reste la même, à savoir un forfait SD à 7,99 euros/mois, un forfait HD à 11,99 euros/mois, et enfin le précieux forfait Premium, facturé désormais 15,99 euros/mois, le seul qui permet de profiter de Netflix en 4K.

Du côté de chez Free, on collabore de manière active avec le géant Netflix, puisque l’offre est incluse directement via les Freebox Delta et Freebox One, et désormais également en option sur la Freebox Mini 4K. Pour ce qui est de la Freebox Revolution, Netflix n’est toujours pas d’actualité, même si Iliad promet que ce dernier sera « disponible bientôt« , mais en option là encore.

Bref, c’est le moment idéal pour savoir quels sont les films et séries qui vont quitter la plateforme Netflix au cours du mois de décembre qui approche à grands pas. Rappelons en effet que Netflix a pour habitude de faire évoluer son catalogue, en retirant/ajoutant régulièrement du contenu.