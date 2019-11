Sur Netflix, quels films et séries quittent le catalogue en décembre 2019 ?

Netflix a pour habitude de faire évoluer son catalogue afin de satisfaire tous ses utilisateurs. Sauf que cela inclus de se séparer de certains de ses séries et de ses films, parfois car il n’a plus les droits de diffusion. Ce mois-ci, une seule série quitte la plateforme de streaming tandis qu’une dizaine de films font également leurs adieux au service américain, dont quelques classiques.

Voici la liste complète des contenus qui quittent Netflix en novembre.

Les séries Netflix qui disparaissent en décembre 2019

The Real Football Factories — Saison 1 : 29 décembre

Cette série diffusée sur Netflix retrace l’histoire du hooliganisme dans l’histoire de football. Elle met en lumière certains adeptes du ballon rond et les aventures dans lesquelles ils ont été entraînés pour l’amour du football.

Les films Netflix qui disparaissent en décembre 2019

Le Grinch : 1er décembre

Mange, Prie, Aime : 1er décembre

Classique adapté d’un roman éponyme, le film avec Julia Roberts disparaitra de Netflix dès le 1er du mois prochain. Vous avez donc une semaine pour revoir ce long-métrage… Ou pas.

The Program : 1er décembre

Billy Elliot : 1er décembre

Classique de cette liste, Billy Elliot raconte l’histoire d’un jeune du même nom dont l’ambition est de danser. Il devra laisser tomber les gants de boxe et les préjugés de son entourage pour se lancer dans des leçons d’un nouveau genre. À voir sur Netflix avant le 1er décembre.



Her : 1er décembre

Her fait également partie des (nouveaux) classiques qui quittent Netflix en décembre. Le long métrage se concentre sur la vie de Theodore, un américain qui décide d’installer un système d’exploitation d’un tout nouveau genre.

Le scaphandre et le papillon : 1er décembre

Comme une grosse partie des films de cette liste, celui-ci fera ses adieux à Netflix le 1er du mois. Pour rappel, ce drame raconte comment un accident vasculaire plonge un journaliste dans un coma dont il sort finalement avec un locked-in syndrome. Son seul lien vers l’extérieur est sa capacité à bouger un de ses yeux.

Selma : 1er décembre

Super Noël : 1er décembre

Le Sixième Sens : 1er décembre

American Psycho : 1er décembre

Classique également, American Psycho dépeint la vie d’un jeune américain qui ne jure que par l’ambition, les cartes de visite parfaites, les beaux costumes et les grands restaurants. Mais derrière cette apparence se cache un vice, et non des moindres. Au casting de cet excellent film qui quittera Netflix sous peu, Christian Bale.

Ant-Man : 1er décembre

Si vous avez manqué le début, Jean-Luc Lemoine : 1er décembre

Pitch Perfect : 2 décembre

Avec un grand A, Ahmed Sylla : 15 décembre

Star Trek : 17 décembre

Le dictateur : 21 décembre

Le dernier film à quitter Netflix est un long métrage comique mettant en scène l’amiral-général Shabazz Aladeen, dictateur d’un pays fictif qui gère le pays d’une main de fer.