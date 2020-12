Netflix débarque sur un nouveau support dès aujourd’hui

L’année 2020 a été marquée par de nombreux événements plus sombres les uns que les autres, mais s’il y a bien un secteur qui a réussi à garder la tête hors de l’eau c’est le streaming. Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, HBO Max, sans oublier le leader incontesté Netflix, toutes les plateformes SVOD on connu une véritable explosion de leur nombre d’abonnés. Certaines n’ont pas hésité à exploiter cette tendance à la hausse pour concentrer davantage leurs activités sur le streaming. C’est notamment le cas de HBO Max qui proposera en simultané avec les cinémas l’ensemble des prochains films Warner Bros, ou encore Disney+ qui accueillera un grand nombre de productions Disney et Pixar en exclusivité.

Netflix se fait une place dans l’univers Amazon.

La prochaine étape pour ces plateformes aux millions d’abonnés et de suivre leurs utilisateurs de partout. On a par exemple déjà vu des utilisateurs Netflix regarder leurs programmes préférés sur un smartphone, un ordinateur, une télévision, ou encore une Tesla. Aujourd’hui, Netflix conquiert un nouveau support. En septembre dernier, Amazon a officialisé le lancement de son Echo Show 10. Le pionnier des enceintes connectées a inauguré son tout dernier produit et a annoncé que très prochainement l’Echo Show 10 devrait être compatible avec Netflix.

Ce jour est arrivé, Netflix débarque bel et bien sur votre Echo Show 10. Dès à présent vous pouvez profiter de vos séries, films, et documentaires favoris sur le bel écran du dernier Echo Show. Si vous n’êtes pas familier avec l’environnement Amazon Alexa, le nouveau Google Nest Hub fait de même depuis déjà quelque temps.

Malgré la forte concurrence, Netflix parvient à conserver sa place de leader. Dans un sondage mené en avril dernier par HighSpeedInternet.com auprès de 500 personnes vivant aux États-Unis, 75 % des répondants estimaient en effet que la richesse du catalogue influait directement lorsqu’il devaient trancher entre les plateformes. Celui de Netflix semble être le plus apprécié par les Américains.