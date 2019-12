Netflix dévoile le Top 10 des films et des séries les plus regardés en France

Sur Twitter, Netflix vient de partager les Top 10 portant sur ses films, séries et documentaires les plus vus en France au cours de l’année écoulée.

Un top par ci, un top par là, il fallait bien qu'on fasse le nôtre : voici le top de l'année des séries/films/documentaires Netflix les plus populaires en France. pic.twitter.com/Bc2JuXURxv — Netflix France (@NetflixFR) December 30, 2019

Le Top 10 Netflix Toutes catégories

La Casa de Papel, partie 3 The Witcher 6 Underground Sex Education Umbrella Academy Stranger Things, saison 3 You, saison 2 Triple Frontière Elite, saison 2 Family Business

Le Top 10 Netflix Séries

La Casa de Papel, partie 3 The Witcher Sex Education Umbrella Academy Stranger Things, saison 3 You, saison 2 Elite, saison 2 Family Business Comment élever un super-héros 13 Reasons why, saison 3

Le Top 10 Netflix Films

6 Underground Triple Frontière Banlieusards The Irishman Klaus The Perfect date Isn’t it romantic Tall Girl Murder Mystery Falling Inn Love

Le Top 10 Netflix Documentaires

Notre Planète

Grégory Nekfeu — Les Étoiles Vagabondes

Antoine Griezmann : Champion du monde

Homecoming : Un film de Beyoncé

Don’t F**k with cats : un tueur trop viral

Travis Scott : Look mom I can fly

Fyre : le meilleur festival qui n’a jamais eu lieu Formula 1 : pilotes de leur destin

Les derniers tsars



Toutefois, ces chiffres communiqués par Netflix sont à prendre avec un certain recul. Comme l’indique la société sous chaque Top, chacun d’entre eux s’appuient sur des titres sortis sur la plateforme en 2019.

Ce n’est pas tout, car on peut s’apercevoir que certains titres dévoilés en décembre font déjà partie des Top de l’année, alors qu’ils sont sur le service depuis moins d’un mois, ce qui peut sembler étrange. Netflix indique à ce sujet que ceux-ci intègrent « des prévisions de visionnage » et non des résultats déjà comptabilisés.

Sous son tweet initial, la firme ajoute qu’elle a compilé les titres les plus populaires en se basant sur « un minimum de 2 minutes de visionnage de la série dans les 28 jours suivants sa sortie sur la plateforme ».

C’est justement ce dernier point qui explique pourquoi autant de contenus originaux produits par Netflix font partie de ces listes. Le service met particulièrement en avant ses propres contenus, ce qui incite logiquement les utilisateurs à cliquer et à commencer à regarder. Mais même s’ils quittent la série ou le film après peu de temps, leur visionnage est comptabilité.