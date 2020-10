Netflix dévoile ses chiffres trimestriels, pas de record de nouveaux abonnés cette fois

Netflix a annoncé ses derniers résultats trimestriels. Si la plateforme de streaming avait prédit une baisse de sa croissance au troisième trimestre, elle avait sous-estimé celle-ci.

Lors de la première moitié de l’année, Netflix a gagné plus de 25 millions d’abonnés —15,8 millions au premier trimestre et 10 millions au deuxième trimestre. L’explication de ces records tient dans la crise sanitaire mondiale, car les populations de nombreux pays se sont retrouvées dans l’obligation de rester chez elles pendant de longues semaines. Logiquement, elles se sont tournées vers des plateformes de divertissement comme Netflix ou des services concurrents. Le streaming a connu une forte croissance —au même titre que les plateformes de visioconférence à usage personnel ou professionnel.

Netflix avait anticipé, mais à pas ce point

Au troisième trimestre 2020, Netflix ne revendique que 2,2 millions de nouveaux abonnés dans le monde. Il avait estimé que ce résultat serait de 2,5 millions. Il est logique que la croissance ait été très forte sur la période de confinement, mais qu’elle ait cannibalisé celle de la dernière période, car les abonnés intéressés étaient déjà convertis.

Sinon, le bénéfice net de la firme américaine est de 790 millions de dollars au 3e trimestre, soit une hausse de 18% sur un an. Les revenus atteignent 6,44 milliards de dollars, soit une hausse de 23% par rapport au 5,25 milliards revendiqués au trimestre 2019.

Pour ce qui est du quatrième trimestre, Netflix estime qu’il va séduire plus de 6 millions de nouveaux abonnés, là où les analystes tablaient précédemment sur 6,5 millions. Sur la même période en 2019, ce même chiffre était de 8,8 millions.

Si la fin du confinement dans de nombreux pays justifie ce ralentissement de la croissance, on note aussi que Netflix doit désormais affronter plus de concurrents. Et pour cause, Disney+ a été lancé aux USA fin 2019 avant de débarquer dans plusieurs pays européens —dont la France au mois d’avril 2020, soit en pleine période de confinement. À la fin de l’année 2019, Apple a également officialisé la sortie de son propre service Apple TV+.

Malgré la forte concurrence, Netflix occupe toujours la première place du podium dans le monde avec plus de 195 millions d’abonnés dans le monde, là où Disney+ atteint les 60 millions.

Sinon, Netflix a annoncé qu’il avait finalement repris la production de plusieurs contenus originaux après avoir été obligé de surprendre les tournages. La société a évoqué la saison 4 de Stranger Things, la saison 2 de The Witcher ou encore le film Red Notice.