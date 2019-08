Netflix est mauvais pour votre santé et l’environnement

Il y a quelques mois, on apprenait l’impact de Netflix sur la bande passante mondiale. Une étude l’estimait alors à 15% du total mondial. Un chiffre fou qui démontrait la place que Netflix pouvait avoir pris dans nos vies. Mais cela joue aussi sur l’environnement et nos santés. C’est ce qui ressort d’études relayées par The Shift Project et le journal de l’American Heart Association. Tour d’horizon des dangers qui vous guettent de l’autre côté de la télévision.

Netflix, cardiaque et pas assez vert

Première étude. Si vous regardez Netflix 4 heures par jour ou plus (ça marche aussi pour la télévision), vous avez 50% de chances supplémentaires d’être victime d’un accident cardiovasculaire. Une seconde étude pointe que si vous abusez de Netflix alors votre libido pourrait bien être en danger. C’est le résultat d’une étude menée sur 10 ans qui pointe que les utilisateurs de Netflix ont une vie sexuelle moins active. Point non négligeable, selon des danois, si vous vous couchez moins tard, vous serez aussi moins fertiles.

Mauvaise nouvelle, les problèmes ne s’arrêtent pas à la porte de votre chambre à coucher. Les 15% de la bande passante mondiale monopolisés par Netflix pèsent aussi sur notre empreinte carbone. Cela compterait pour environ 4% des émissions globales. Une étude de The Shift Project permet d’évaluer les données de façon plus importante mais aussi plus effrayantes. 10 minutes correspondraient à un four électrique de 2000 w fonctionnant à 5 minutes et deux heures de streaming correspondent à 6 kg de CO2

En ce qui concerne la planète, on peut toujours rêver de la plateformes de streaming qui s’éteignent quand il n’y a pas de soleil. Pas sûr que le succès soit toutefois au rendez-vous. Netflix cherche donc des alternatives comme plusieurs géantes du web, notamment en cherchant à améliorer l’efficacité énergétique de ses serveurs ou en accordant plus de place aux énergies renouvelables.