Sur Netflix, faut-il regarder la série Messiah ?

Dévoilée sur Netflix en début d’année d’année, la première saison de Messiah compte 10 épisodes d’une quarantaine de minutes. Nous avons regardé la série et, globalement, le bilan est en demi-teinte : voici notre critique.

On le répète : Attention, cet article contient des spoilers la saison 1 de Messiah.

Croire ou ne pas croire, plutôt qu’être ou ne pas être ?

Réalisée par l’australien Michael Petroni, Messiah narre le récit d’un homme dont l’apparition suscite le doute auprès de son entourage. Certains voient en lui le nouveau messie, tandis que d’autres ne cherchent qu’à prouver l’imposture. Pendant 10 épisodes, il s’agira de déterminer si le personnage incarné par l’acteur belge Mehdi Dehbi se joue des autres —et de nous.

Baptisé Al-Massih dès son apparition, il se retrouve rapidement suivi par une centaine de Syriens jusqu’à la frontière israélienne, point géographique particulièrement sensible. Dès lors, le conflit diplomatique commence et la CIA se questionne sur son cas. C’est l’agente Eva Geller, jouée par Michelle Monaghan (Mission impossible 3, L’œil du mal…) qui se posera en premier la question à laquelle nous aurons droit dès l’épisode 1 : Al-Massih cherche-t-il à créer le désordre social dans le monde ?

Au Texas, une famille américaine qui veut croire jusqu’au bout

Le voyage de cet étrange messie ne se limitera pas à la Syrie, car il apparait ensuite aux États-Unis dans la petite ville de Dilley, Texas. Sur place, il reçoit très vite les honneurs après avoir sauvé une jeune fille prise dans une tornade alors qu’elle fuyait la ville. Ni les personnages et les spectateurs que nous sommes n’ont assisté à ce sauvetage qui n’aura droit qu’à une ellipse. Pourtant, il ramène la jeune fille saine et sauve à son père Felix, pasteur sur le point de brûler sa propre église pour toucher l’argent de l’assurance et rembourser ses dettes. Comme à Damas en Syrie, Al-Massih arrive au moment parfait pour soutenir un homme qui semblait perdre sa foi. Ce qui ne fera que renforcer notre croyance en ses potentiels pouvoirs mystiques —au moins pour un temps.

La famille du pasteur est intéressante, car les trois personnages représentent à eux seuls tous ceux qui se confronteront à Al-Massih au cours de ses voyages. D’un côté, il y a le père, pasteur au bout du rouleau, croulant sous des dettes, mais tenter de garder une certaine morale. S’il refuse de prendre les cotisations de l’église, il songe tout de même à mettre le feu à celle-ci. De l’autre, la mère Anna, dont l’alcoolisme qu’elle cache à son mari la rend aussi fragile que lui. Il y a ensuite l’ado Rebecca, autre personnage intéressant, car elle laisse parfois à penser qu’elle partage plusieurs points communs avec Al-Massih. Tout au long des dix épisodes, la famille se déchirera sans jamais vraiment réussir à s’entendre, hormis cette embrassade volée entre le père et la fille à la toute fin de la première saison lors du départ inattendu d’Al-Massih.

Le père, si prêt à donner un sens à l’arrivée de cet homme, se retrouve à la tête d’un convoi de centaines de pickups de texans se suivant sans savoir où il va. C’est à Washington que les fidèles finiront leur voyage, trouvant sur leur passage des milliers de badauds soutenant ou rejetant la présence de l’étrange personnage. Pas de doute pour le pasteur, il croit et ne cessera de croire jusqu’au dernier instant. S’il pose des questions, il se satisfait des réponses sans trop les remettre en question ni jamais bousculer Al-Massih. Les deux entretiennent une relation qui, pour Félix, est celle d’une confiance et d’un respect mutuel. Une vision que ne partage pas vraiment l’homme aux cheveux longs.

Pour ce qui est d’Anna, elle est l’illustration même de cette famille américaine un peu déchue qui tient aux apparences. Au fil des 10 épisodes, elle ne dira jamais si elle croit ou non en un quelconque dieu, représentant une rupture avec le reste de sa propre famille. Surpris par Al-Massih en train de boire de l’alcool en secret, ses seules communications avec lui sont basées sur les rapports qu’il a avec Félix et Rebecca. Si elle est en rupture avec ces derniers, elle est aussi un peu ce spectateur qui ne voit dans ce messie qu’une vaste supercherie loin de faire basculer ses croyances. En somme, elle est le quotient pragmatique de la famille —et plus globalement de la série (…sans oublier Eva Geller).

Al-Massih, le visage de la sagesse et des réponses qui se dérobent

Accompagné par cette famille et ces centaines de véhicules, Al-Massih fait son arrivée à Washington en grande pompe. Entre le Washington Monument et le Lincoln Memorial, il s’aventure près d’une fontaine et se met à marcher sous les yeux ébahis de centaines de fidèles et les caméras des médias.

Cette scène fait d’ailleurs partie des meilleures de la série. D’une part parce qu’aucun des premiers plans ne nous permet de voir s’il marche vraiment sur l’eau. Le réalisateur a fait le choix de nous montrer les dos des spectateurs, comme si on devait se faufiler à la manière d’un enfant dans une foule pour suivre la progression d’Al-Massih sans bien le voir. Ces plans alternent avec les visages hallucinés de ceux qui regardent, Eva Geller, l’agent Aviram Dahan, la famille du pasteur et les autres. Ce n’est que dans le dernier plan de l’épisode qu’il apparaitra, seul au milieu de l’eau et pourtant entouré par la foule. Personne n’ose ni ne dérange cette eau sur laquelle il marche et le seul bruit est celui de ses pas —pendant que nous suivons sa traversée depuis les marches du Lincoln Memorial.

Cette scène est assez représentative de la série Messiah pour plusieurs choses. D’un côté, parce qu’elle fait partie de celles qui nous donnent envie de croire qu’Al-Massih est un personnage mystique dont l’arrivée sur Terre aura un impact, on l’espère, positif. Car oui, cette première saison donne aussi envie de croire qu’il s’agit d’un récit imaginaire dans lequel le messie arrive bel et bien sur Terre à notre époque.

De l’autre, elle est intéressante parce qu’elle met parfaitement en scène les habitudes qui ont pris place dans nos quotidiens au fil des années. Si les journalistes filment cette traversée avec leurs caméras professionnelles, tous ceux qui regardent ou presque ont sorti leur smartphone afin de capturer le moment. Pendant les 10 épisodes, les téléphones seront présents autant qu’ils le sont dans nos vies en Occident, au même titre que les télévisions allumées diffusant les chaînes d’information continue. C’est d’ailleurs une image postée sur le compte Instagram de Rebecca qui mènera le convoi du Texas jusqu’à Washington —à moitié à par hasard.

La mise en valeur des smartphones et de leur fonctionnalité est intéressante, car elle permet de créer un anachronisme avec le personnage d’Al-Massih, qui semble d’un autre temps malgré le port de certains survêtements de marques lorsqu’il est à Washington. Quant à son image et son caractère, ce sont bien ces points qui nous font douter tout au long du récit. Est-il ce fauteur de trouble décrit par la CIA ou ce nouveau messie que veulent les peuples ? Dans toutes ses conversations, il s’adapte et se défile sans jamais donner de réelles réponses. D’ailleurs, il ne se définit jamais par une des religions pour ne pas s’associer au catholicisme ou à l’islam. Très calme, lent dans sa parole et certains de ses gestes, il sait résister aux tentations représentées par la cigarette et le sexe. Ce qui est sûr, c’est que cet air de sagesse accentué par les plans rapprochés le portera dans tous ses voyages sans jamais qu’il ne cède à la colère, même lors de son échange avec le président des USA. D’ailleurs, il arrive à manipuler jusqu’à ce dernier en lui soufflant l’idée de retirer la totalité des troupes américaines de tous les pays. Un rendez-vous n’est pas suffisant, mais deux convaincront l’homme de passer le cap.

C’est cette décision du président des USA qui donnera lieu au twist final de la première saison. Accompagné de l’agent du Mossad, Al-Massih semble voué à rentrer chez lui malgré son obtention du droit d’asile aux États-Unis. Sauf que lors du vol, l’avion se met à trembler avant de s’écraser dans un étrange champ de fleurs rouges. Champ dans lequel un jeune enfant assistera à ce qui semble un véritable miracle : la ressuscitation par Al-Massih d’Aviram Dahan et des deux autres passagers de l’avion accidenté.

Difficile d’interpréter cette scène, sachant que nous avons passé la première partie de la saison à vouloir y croire et la deuxième à admettre qu’il n’était qu’un manipulateur de haut vol instruit à la magie par l’homme qui les a recueillis, lui et son frère. Alors qu’en est-il de cette fin ?

En bref, on en pense quoi de Messiah ?

Si cette série traîne parfois en longueur et se targue de certains clichés, elle a le mérite de soulever quelques questions intéressantes. Au-delà de la polémique suscitée à sa sortie, la première saison de Messiah nous présente un miroir de nos propres croyances et de notre rapport la réalité. Accepte-t-on de croire que cet homme fait de chair est une représentation d’un nouveau messie ou penche-t-on directement vers le rationnel en le traitant d’imposteur ? La petite frustration de la fin de la saison vient peut-être du faut qu’aucune réponse claire n’est donnée.

On retient les excellentes prestations de Michelle Monaghan et de Tomer Sisley, tous deux bien dans leur personnage malgré quelques représentations vues et revues dans plusieurs films. En plus de se définir eux-même comme « fucked up » par leur travail, ils partagent un peu trop de traits de caractère et de clichés pour que leur relation apporte vraiment un intérêt à l’intrigue.

En tout cas, le twist final laisse à suggérer que Messiah aura droit à sa saison 2 sur Netflix, ce qui n’a pas été confirmé pour l’instant.