Netflix : l’abonnement à 2,5 euros n’arrivera peut-être jamais en France

C’est officiel, Netflix lance un abonnement low cost pour le marché indien. Ce nouveau tarif a déjà été évoqué à plusieurs reprises, mais c’est aujourd’hui que le géant de la VOD lance officiellement celui-ci, comme le rapporte le site TechCrunch.

En substance, l’abonnement low cost, qui coûte l’équivalent de 2,5 euros, permettra d’accéder au même contenu que les autres abonnés. Cependant, l’utilisateur n’aura accès aux films et aux séries que sur smartphone et sur tablette.

Pas prévu pour l’Europe, ni pour l’Amérique du Nord

L’offre est particulièrement adaptée au marché indien, où les abonnements des concurrents de Netflix coûtent à peu près la même chose, et où les gens se connectent plus au service depuis des appareils mobiles, que dans d’autres pays.

Néanmoins, une offre Netflix low cost pourrait aussi intéresser des utilisateurs en Europe et en Amérique du Nord. Mais visiblement, l’Inde pourrait être le seul pays à bénéficier de cet abonnement à 2,5 euros.

Du moins c’est ce que suggèrent nos confrères de TechCrunch. En effet, d’après ceux-ci, durant la conférence de presse à New Delhi, Netflix aurait fait comprendre qu’actuellement, cela n’intéresse pas l’entreprise de lancer une formule similaire dans d’autres pays. Sinon, Netflix aurait également testé des abonnements hebdomadaires, mais ce projet aurait été annulé.

Le lancement de cette nouvelle offre pour l’Inde pourrait en tout cas être une bouffée d’oxygène pour Netflix, qui vient d’afficher des résultats décevants pour le second trimestre 2019, avec une faible croissance du nombre d’abonnés. De plus, l’entreprise va perdre deux séries phares : The Office et Friends.

On notera que Netflix n’est pas la seule entreprise à proposer des tarifs exceptionnellement bas pour l’inde. Pour rappel, Spotify y propose déjà un abonnement à 1,5 euro.