Sur Netflix, pourquoi la série de Black Mirror porte elle ce nom ?

Si la saison 5 de Black Mirror vient d’être dévoilée sur Netflix, c’est également l’occasion de revenir aux fondamentaux de la série, particulièrement l’origine de son nom, qui semble encore méconnu pour certains.

Black Mirror, ou un miroir noir inconfortable

Là où Netflix produit Black Mirror depuis la sortie de la saison 3 en 2016, la série britannique a d’abord initialement été diffusée sur Channel 4 entre 2011 et 2014. Elle est l’œuvre de Charlie Brooker, un journaliste et scénariste anglais connu pour son ton acide et satirique.

C’est donc Charlie Brooker qui a évoqué l’origine du titre de Black Mirror auprès du Guardian en 2011, expliquant à ce sujet de la série de Netflix : « Si la technologie est une drogue – et qu’elle donne l’impression d’être une drogue – quels sont précisément les effets secondaires ? C’est dans cet espace – entre plaisir et inconfort – que se situe Black Mirror, ma nouvelle série dramatique. Le ‘miroir noir’ [traduction littérale de ‘Black Mirror’, NDLR] du titre est celui que l’on retrouve sur chaque mur, sur chaque bureau, dans la paume de chaque main : l’écran froid et brillant d’une télévision, d’un moniteur, d’un smartphone ».

Dans un article daté de 2012, Libération évoque également une référence à la chanson Black Mirror du groupe Arcade Fire, dont les paroles indiquent : « Filmé par une caméra de sécurité / Tu ne peux pas regarder ta propre image / Je sais que le temps viendra / Où les mots perdront leur sens ».

En 2018, Netflix avait également évoqué le titre de Black Mirror, partageant d’abord une première image noire sur Twitter, accompagnée de la légende : « Si vous ne comprenez pas pourquoi ça s’appelle Black Mirror, élargissez cette image sur votre téléphone et fixez-la jusqu’à ce que vous réalisiez ».

Dans un second message, la plateforme de streaming avait ajouté : « Nous le voyons plus comme ceci: ce que vous ressentez en vous voyant dans votre écran est similaire à ce que vous vivez après un épisode de la série: pris au dépourvu et mal à l’aise, dérangé. Une sombre réflexion qui est littéralement présente dans nos vies au quotidien, même quand nous ne pouvons pas le voir ».