Netflix prépare un très gros budget pour la série Sandman

Nous vous l’expliquons hier, Netflix va commencer à serrer un peu les cordons de la bourse, notamment pour donner la priorité aux projets les plus prometteurs. On peut parier que les responsables considèrent que Sandman rentre dans cette catégorie. Il s’agit de la dernière tentative en date d’adaptation du comics Sandman de Neil Gaiman. Un projet aussi mené avec l’auteur et le scénariste David S. Goyer (Batman Begins), qui s’annonce particulièrement ambitieux.

Très gros budget pour Sandman

C’est une sorte de serpent de mer qui semble enfin destiné à aboutir. L’œuvre géniale publiée dans les années 90 va se décliner avec (au moins) une saison sur Netflix. C’est Allan Heinberg, le scénariste de Wonder Woman qui va écrire. Gaiman et Goyer étant eux en charge de superviser le programme.

On ignore le montant exact du budget alloué à ce programme, mais une chose est sûre, il s’agira tout simplement de la série DC Comics la plus chère de l’histoire. Jusque-là, DC Comics a plutôt misé sur des programmes pour les jeunes (l’Arrowverse notamment) ou sur des œuvres plus particulières, comme Titans, Doom Patrol ou Swamp Things. On aurait tendance que Sandman sera un peu plus grand public que ces dernières, mais aussi plus travaillées esthétiquement et scénaristiquement que Arrow, Flash ou encore Supergirl.

Pour le détail, Warner a déjà tenté d’adapter la série à plusieurs reprises, sans grand succès jusque-là. Sandman est publié par le label Vertigo. On y suit l’aventure des Eternels, des héros de contes fantaisies, prenant leurs racines dans la mythologie antique et actuelle. D’un point de vue de la complexité de l’œuvre, qui a souvent fait douter de la possibilité de parvenir à une adaptation, on peut notamment penser à American Gods ou encore Watchmen.

Il ne reste désormais plus qu’à patienter.