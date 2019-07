Netflix sera plus exigeant avec ses productions, voici comment

A l’heure où on pense à Netflix, la caractéristique principale qui vient souvent à l’esprit c’est la quantité de programmes. On a parfois l’impression qu’il s’agit d’un puits sans fonds dans lequel on peut trouver tout et n’importe quoi. Mais c’est justement ce « n’importe quoi » qui commencerait à poser problème du côté de Netflix. L’objectif de la plateforme de vidéo à l’heure actuelle ? Etre plus sélective.

Netflix va gérer son budget

Régulièrement, on fait le point des nouveaux programmes qui arrivent et qui partent de la plateforme. Mais cette sélection est peut-être amenée à être moins large qu’à l’heure actuelle. Pour l’instant, Netflix n’hésite pas à faire des paris, à miser sur quelques productions innovantes. Mais les producteurs avec des projets un peu fous vont sans doute déchanter.

En raison de la concurrence exacerbée : Apple, Hulu, Disney, Universal, Warner Media, il va falloir faire des choix. La plateforme sera beaucoup plus sélective et ne va plus oser dépenser des sommes folles sans avoir une vraie visibilité ou de sérieuses garanties. Il faudra notamment avoir la capacité à apporter de nombreux nouveaux utilisateurs. Cela signifie aussi que les projets soutenus par des fans n’auront plus forcément autant d’attrait.

Il faut aussi dire que continuer à signer des stars comme George Clooney doit faire quelques dégâts d’un point de vue du budget. Attention toutefois, cela ne veut pas dire que Netflix soit en difficulté. On peut même penser qu’il s’agit du contraire, la plateforme n’ayant plus besoin de chercher l’approbation d’Hollywood ou des cérémonies de récompense. Mais des projets comme Marco Polo et The Get Down, très coûteux mais peu rentables n’auront sans doute plus leur place. Dans certains cas, il s ‘agit sans doute d’une bonne nouvelle. Mais pour la diversité artistique, difficile d’être aussi optimiste.