Netflix prêt à adapter les œuvres de Roald Dahl en séries d’animation

Le service de streaming américain a déclaré qu’il adapterait plusieurs œuvres signées par l’écrivain britannique, dont une majorité de romans, mais également deux autobiographies.

Netflix débutera les adaptations en 2019

Au total, c’est 17 œuvres qui seront portées à l’écran : Charlie et la chocolaterie, Charlie et le Grand Ascenseur de verre, Matilda, La Potion magique de Georges Bouillon, Le Bon Gros Géant, Les Deux gredins, L’Énorme Crocodile, La Girafe le Pélican et moi, La merveilleuse histoire de Henry Sugar, Les Minuscules, Le Doigt Magique, Un Amour de tortue, Sales bêtes et Rhyme Stew. Concernant les deux dernières œuvres littéraires, il s’agit des autobiographies Moi, Boy et sa suite Escadrille 80.

Lors de l’annonce, Netflix a précisé qu’il se pencherait sur la première série d’animation dès 2019, sans préciser par laquelle il commencera. Pour mettre ces œuvres à l’écran, la plateforme de streaming travaillera en collaboration avec la Roald Dahl Story Company, l’entreprise en charge des droits et de l’héritage des récits mis sur papier par l’auteur britannique.

Felicity Dahl, la veuve de Roald Dahl, s’est félicitée de cette collaboration en ajoutant : « Notre mission, qui est délibérément élevée, est de permettre au plus grand nombre possible d’enfants du monde entier de faire l’expérience de la magie unique et du message positif des histoires de Roald Dahl […] Ce partenariat avec Netflix marque un pas important vers la réalisation de cet objectif et constitue un nouveau chapitre incroyablement excitant pour la Roald Dahl Story Company. Roald serait, je le sais, ravi ».

Netflix prépare les armes contre son futur rival Disney+

Si les histoires racontées par Roald Dahl s’adressent principalement aux enfants, elles ont également l’avantage indéniable de plaire aux adultes. C’est justement sur ce point que Netflix souhaite assurer son autorité face au futur service de streaming que lancera Disney en 2019. Ce dernier a le même positionnement que les adaptations de Roald Dahl, si bien que petits et grands peuvent regarder ensemble un dessin animé tel que La Reine des Neiges ou Vaiana. De la même façon, Disney est en possession du studio Pixar, qui propose aussi de nombreux contenus dont la cible est la famille.

Le choix de Netflix d’adapter les œuvres de Roald Dahl à l’écran n’est pas anodin, car cela est une occasion de plus de tenter de rester leader face à un nouveau service qui aura, c’est certain, des arguments de poids.

