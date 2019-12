Sur Netflix, quels films et séries quittent le catalogue en janvier 2020 ?

Netflix fait le plein de nouveautés en janvier 2020, mais l’arrivée de ce nouveau mois signifie aussi que la plateforme de streaming fait ses adieux à plusieurs contenus, que ce soit par manque de succès ou parce qu’elle n’a plus les droits.

Ce mois-ci, peu de séries disent au revoir au service, mais beaucoup de saisons ainsi que quelques films. Voici la liste des contenus qui quittent le service en janvier.

Vous pouvez aussi consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois de janvier 2020.

Les séries Netflix qui disparaissent en janvier 2020

Family Guy — Saison 11 et 12 : 1er janvier

Imaginées par la Fox, deux saisons de Family Guy quitteront Netflix dès le début du mois. Actuellement, la plateforme accueille les saisons de la onzième à la dix-septième. La série raconte les aventures de Peter et de sa famille composée de son épouse Loïs et de leurs trois enfants.

Under the Dome — Saison 1 à 3 : 1er janvier

Comme Family Guy, cette série quitte Netflix dès le début du mois. Initialement diffusée sur CBS, elle raconte comment un dôme invisible recouvre d’un seul coup toute la petite ville de Chester’s Mill, enfermant les habitants dans un vase clos.

Weeds — Saison 1 à 8 : 1er janvier

Célèbre série des années 2000, Weeds raconte comment la mère de famille Nancy Botwin décide de se mettre au commerce de cannabis pour subvenir aux besoins de sa famille.

Grimm — Saison 1 à 6 : 6 janvier

Les films Netflix qui disparaissent en janvier 2020

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal : 1er janvier

Le quatrième et dernier film de la saga Indiana Jones. Celui-ci se déroule durant la guerre froide et raconte comment le héros ainsi que son collègue échappent aux soviétiques, suite à quoi Indy est accusé de trahison par les USA. Il fait une rencontre qui le mène jusqu’au Pérou.

Les Gardiens de la Galaxie : 1er janvier

Dixième film du MCU, Les Gardiens de la Galaxie quitte Netflix dans quelques jours. L’occasion de (re)découvrir cet univers et son excellente bande-son.



Django Unchained : 1er janvier

Imaginé par Tarantino, Django Unchained raconte la vie de l’esclave Django ainsi que sa rencontre avec le Dr King Schultz. S’il arrive à arrêter les frères Brittle avec lui —mort ou vif, ce dernier lui rendra sa liberté.

The Breakfast club : 1er janvier

Zero Dark Thirty : 1er janvier

Indisponible sur Netflix à partir du 1er janvier, ce film revient sur la traque d’Oussama Ben Laden par la CIA.

Seize bougies pour Sam : 1er janvier

Mince Alors ! : 1er janvier

Bee, le film : 1er janvier

Megamind : 1er janvier

Pitch Perfect : 1er janvier

Will Hunting : 1er janvier

Classique du cinéma, Will Hunting raconte la vie d’un jeune garçon du même nom, surdoué en maths et autodidacte. Mais il est aussi impulsif et violent. Il rencontre Sean Maguire, un psychologue avec qui il va nouer une relation particulière. Au casting, Matt Damon, Robin Williams et Ben Affleck.

Ary Abittan, À la folie : 1er janvier

La stratégie de la poussette : 3 janvier

Un homme idéal : 18 janvier

Avec Pierre Niney au casting, ce film raconte comment un jeune auteur rêve de succès sans avoir réussi à être édité. Mais il finit par découvrir un manuscrit chez un vieil homme décédé.

Le témoin amoureux : 31 janvier

Julie & Julia : 31 janvier