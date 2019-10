Sur Netflix, quels films et séries quittent le catalogue en novembre 2019 ?

Chaque mois, Netflix accueille de nouveaux films et de nouvelles séries, mais cela veut aussi dire qu’il doit faire ses adieux à plusieurs contenus qui étaient sur le service depuis plus ou moins longtemps. En novembre, on retiendra surtout le départ de la totalité des films Harry Potter, ce qui veut dire que les huit films quitteront la plateforme dès le début du mois.

Voici tous les films et les documentaires les qui feront de même le mois prochain. Pour sa part, aucune série ne s’apprête à disparaître.

Vous pouvez également consulter la liste complète des nouveautés Netflix du mois de novembre.

Les films Netflix qui disparaissent en novembre 2019

Harry Potter (la saga) : 1er novembre

Plus besoin de présenter Harry Potter, une saga de huit films adaptés des célèbres romans de J.K. Rowling, dont Netflix n’aura bientôt plus les droits.

Dragon Ball Z : Resurrection ‘F’ : 1er novembre

American Poltergeist 1 et 2 : 1er novembre

Les deux films d’horreur quitteront Netflix à la même date que Harry Potter, c’est donc l’occasion de retrouver les mésaventures de Taryn, personnage principal qui fait de violentes hallucinations après avoir emménagé dans une étrange maison. Mais s’agit-il seulement d’hallucinations ?

Snowpiercer, le transperceneige : 1er novembre

Le film dépeint une nouvelle ère glaciaire qui a forcé les derniers survivants à vivre dans un train qui ne s’arrête jamais. Mais dans celui-ci, les discriminations sociales sont très présentes et certains tentent alors de sortir de la caste dans laquelle ils sont enfermés.

Frida : 1er novembre

Comme son titre l’indique, le biopic disponible sur Netflix revient sur la vie de l’artiste mexicaine Frida Kahlo. Au casting dans le rôle de cette dernière, la géniale Salma Hayek.

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie : 1er novembre

Sleeping Beauty : 1er novembre

La vie d’un autre : 1er novembre

Palais Royal ! : 1er novembre

Une orthophoniste se retrouve propulsée reine malgré elle et doit apprendre tous les codes de la royauté. Et autant dire que certains ne sont pas faciles à assimiler.

Le Nouveau Stagiaire : 9 novembre

Le film dépeint la vie d’un retraité américain (Robert De Niro) qui s’ennuie et décide de postuler comme stagiaire dans une jeune startup. À la tête du site de ecommerce, Jules Ostin, jouée par Anne Hathaway.

Les Minions : 10 novembre

Slumdog Millionaire : 15 novembre

Adapté d’un roman, le film britannique raconte comment Jamal Malik, un jeune indien de 18 ans gagne une somme colossale à un jeu télévisé. Mais très vite, il sera accusé d’avoir triché.

La dame de Fer : 15 novembre

Avec Meryl Streep au casting, ce long métrage biographique revient sur la vie de Margaret Thatcher, la première et unique femme Premier ministre du Royaume-Uni. Il disparaitra de Netflix dans un peu plus d’une quinzaine de jours.

The Duchess : 15 novembre

127 heures : 15 novembre

S’il est expérimenté, l’alpiniste Aron Ralston se retrouve avec le bras coincé sous un rocher lors d’une sortie en montagne. Ne sachant pas si les secours arriveront, il doit prendre une décision particulièrement horrible. Le film est inspiré d’une histoire vraie.

Into the Wild : 15 novembre

LOL : 15 novembre

Savages : 15 novembre

Adapté du roman éponyme de Don Wislow, le film raconte la vie de Ben, Chon et O, un trio très lié qui entretient une relation particulière, tandis que les deux hommes sont à la tête d’un juteux business d’herbe en Californie.

La Famille Adams : 15 novembre

Odette Toulemonde : 15 novembre

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants : 15 novembre

La Maison du Bonheur : 15 novembre

Une baraque à tout casser : 16 novembre

Inside Man : 16 novembre

Quatre braqueurs s’attaquent à l’une des plus grosses banques de Manhattan, mais tout ne se passe pas comme prévu.

Out of Africa : 16 novembre

Miami Vice : 16 novembre

Kung-Fu Panda 2 : 19 novembre

Les documentaires et spectacles Netflix qui disparaissent en novembre 2019

Twinsters : 1er novembre

Le documentaire de Netflix revient sur l’histoire vraie d’une jeune femme qui découvre l’existence de sa jumelle sur Internet.

Audrey Lamy : Dernières avant Vegas : 14 novembre