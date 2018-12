Netflix : quels films et quelles séries regarder en décembre ?

Pour accéder à la liste complète des nouveautés de décembre sur Netflix, c’est ici.

• Dogs of Berlin, saison 1

Deuxième série allemande à faire son arrivée sur Netflix (après Dark), Dogs of Berlin suivra les aventures de deux policiers voués à travailler ensemble afin de résoudre des enquêtes portant sur la pègre berlinoise. Ils se concentreront sur le meurtre d’un célèbre joueur de football germano-turc.

Sortie : 7 décembre

• Plan Cœur, saison 1

Trois ans après la sortie de la série française originale Marseille, c’est Plan Cœur qui fait son arrivée sur Netflix dès ce soir sous la forme d’une première saison. La série narre le récit de trois copines qui assistent à la triste vie sentimentale de leur amie Elsa. Pour que celle-ci soit heureuse de faire des rencontres à nouveau, elle décide de lui payer les services d’un escort boy « plus plus ».

En espérant que le résultat soit plus convaincant que Marseille (ce qui ne devrait pas être trop difficile).

Sortie : 7 décembre

• Whiplash

Sorti en 2014, Whiplash narre les aventures d’un jeune homme dont le rêve est de devenir batteur professionnel. Pour atteindre son objectif, il doit faire face à une rude concurrence au conservatoire de Manhattan. Sur son chemin, il fera la rencontre du professeur Terence Fletcher, joué par l’excellent J.K. Simmons.

Sortie : 1er décembre

• La Princesse de Chicago

Impossible de faire cette liste sans y intégrer un film de Noël. La Princesse de Chicago comprend tous les clichés d’un film de Noël romantique, à savoir, une jeune pâtissière et une princesse qui se croisent par hasard et se rendent compte qu’elles sont jumelles. Elles décident alors d’échanger leur vie pour quelques jours. La suite est facile à deviner.

Sortie : 16 novembre

• Les Suffragettes

Disponible sur Netflix depuis le 1er décembre, Les Suffragettes raconte l’histoire des femmes anglaises se battant pour obtenir le droit de vote. Alors que le gouvernement réagi de plus en plus violemment à leurs revendications, elles radicalisent leur lutte pour arriver à leurs fins. Le récit se concentre sur la vie de Maud, une femme ouvrière mariée et mère qui travaille dans une blanchisserie. Les actrices Meryl Streep et Helena Bonham Carter sont de la partie.

Sortie : 1er décembre

• BONUS : un épisode surprise de Black Mirror ? C’est possible

Plusieurs informations laissent à penser que Netflix prévoirait de lancer un épisode surprise de Black Mirror pour les fêtes. Une capture d’écran laisse à penser que celui-ci s’intitulerait Bandersnatch et serait diffusé le 28 décembre. Pour rappel, la plateforme de streaming a déjà sorti un épisode à l’occasion de Noël en 2014, ce qui veut dire qu’elle pourrait très bien refaire de même. Pour l’instant, Netflix n’a pas confirmé l’information.