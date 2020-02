Sur Netflix, quels sont les 5 séries et films à voir dès ce week-end ?

Netflix continue son mois de février en dévoilant plusieurs nouveautés, que ce soit des films, des séries ou des documentaires. Comme chaque vendredi, nous vous avons préparé une petite sélection de contenus à découvrir sur la plateforme de streaming, une liste qui comprend le traditionnel film du dimanche soir.

Netflix : 5 films et séries à voir ce week-end

La nouvelle série Netflix : Omniscient

Disponible sur Netflix depuis peu, cette nouvelle série brésilienne dépeint un univers dystopique dans lequel tous les faits et gestes des citoyens avec de mini-drones. Une femme essaye comme elle peut d’échapper à son mouchard pour faire une enquête sur un meurtre le plus discrètement possible dans une époque où le gouvernement prône pourtant un taux de criminalité proche de zéro.

La première saison compte 6 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le film Netflix insolite : Horse Girl

Accessible sur Netflix depuis quelques jours, ce film produit par la plateforme de streaming raconte l’histoire d’une jeune femme marginale et rêveuse fan de chevaux. Elle doit essayer de faire la part des choses au mieux entre la réalité qui se dessine et les rêves qu’elle veut concrétiser dans le futur. Au casting, Alison Brie, connue pour ses rôles dans GLOW, Community ou encore Mad Men.

Le thriller d’action : Mr Wolff (The Accountant)



Disponible ce samedi sur Netflix, ce film, de 2016 s’intéresse à la vie de Christian Wolff, un expert comptable qui préfère traiter avec les chiffres que les hommes. En parallèle, il collabore avec les organisations criminelles les plus dangereuses au monde en tant qu’assassin de haut vol.

Au casting, Ben Affleck, Anna Kendrick ou encore Jon Bernthal.

La mini-série Netflix : Le Pharmacien

Également disponible depuis peu, Le Pharmacien est une mini-série inspirée de faits réels qui raconte comment un pharmacien de Louisiane tente de découvrir les conditions dans lesquelles son fils a été assassiné alors qu’il achetait du crack. L’histoire revient sur les efforts de Dan Schneider pour connaître la vérité, le tout sur fond de crise des opioïdes aux États-Unis.

La mini-série compte 4 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le film du dimanche soir : Mission Impossible : Rogue Nation

Disponible sur Netflix depuis peu, ce classique est l’avant-dernier film de la série Mission Impossible. Dévoilé en 2015, ce cinquième opus raconte comment Ethan Hunt espère prouver l’existence du Syndicat, un dangereux groupe international qui semble vouloir créer le chaos dans le monde. Sauf que l’agent est pourchassé par la CIA après que l’IMF ait été démantelé par une commission du gouvernement américain.