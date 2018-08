Netflix supprime les commentaires !

Vous aimez commenter les séries qui vous plaisent ? Ce ne sera plus possible sur Netflix !

Une mesure annoncée par email

Vous ne vous en êtes sans doute même pas rendus compte. La mesure est passée inaperçue ou presque. Mais, vendredi 17 août, Netflix a fait un changement majeur sur sa plateforme. Tous les commentaires et critiques de films publiés sur la plateforme de streaming ont été supprimés. Une base d’avis et de critiques qui s’étaient accumulés depuis maintenant 10 ans. Bref, vous l’aurez compris, c’est tout un pan de l’histoire de Netflix qui vient de disparaître.

La mesure avait été annoncée par Netflix dans un mail à ses abonnés fin juillet. Alors que la plateforme tente de nouvelles fonctionnalités (comme la publicité ciblée pour vous inciter à voir certains programmes), d’autres disparaissent. Officiellement, la raison est que cette fonctionnalité n’était plus utilisée suffisamment. Mais, il suffit de repenser aux plus de 4.000 commentaires publiés sur la série Stranger Things pour savoir que la situation est plus complexe.

Un effet contre-productif pour Netflix

Tout d’abord, parce que Netflix a tout fait pour provoquer la chute de fréquentation de cette rubrique. La fonctionnalité n’était plus disponible que sur PC. RIen du côté des applications. Une mort programmée donc qui vient de trouver son épilogue.

Le fait est plutôt que Netflix ne pouvait pas garder un véritable contrôle sur ce système. Les algorithmes de recommandation sont cousus mains en interne. Mais, quelques mauvais commentaires pouvaient couler une série ou un programme. L’inverse est aussi vrai bien sûr. Mais, les mécontents sont souvent les premiers à commenter. Reste à voir si Netflix va continuer dans cette direction. C’est pour l’instant une partie de l’essence communautaire de la plateforme qui s’envole. Sans que personne n’y prête attention. Et puisque chez Presse-Citron, nous ne sommes pas comme Netflix, on est curieux de savoir ce que vous pensez de ce changement pour la plateforme de streaming. Dites-le dans les commentaires !