Netflix teste la suppression des titres listés dans « Reprendre la lecture »

Netflix a l’avantage de disposer de plusieurs catégories particulièrement adaptées à vos habitudes de visionnage, à l’exemple de la rubrique « Reprendre la lecture ». Dès que vous commencez à regarder un film, une série ou un documentaire, ce dernier se positionne automatiquement dans cette catégorie. C’est très utile si vous regardez une série, car vous pouvez reprendre très facilement à l’épisode exact sur lequel vous vous étiez arrêté la dernière fois. Mais si vous avez lancé un film que vous avez abandonné au bout de quelques minutes, vous n’avez peut-être plus envie de le voir dans cette liste.

Une option Netflix pour plus de simplicité

Il est déjà possible de supprimer des contenus de la catégorie « Reprendre la lecture » sur Netflix, sauf que cela demande de passer par les paramètres de l’application. On peut donc supposer que peu de personnes le font (encore faut-il qu’elles soient au courant) et qu’elles ne nettoient pas cette liste régulièrement. Mais la plateforme de streaming pourrait remédier à cela avec une nouvelle fonctionnalité qui rendrait la manipulation beaucoup plus rapide.

Comme l’indique Android Police, Netflix teste une option sur l’application Android qui permettrait aux utilisateurs de supprimer un titre de cet espace depuis un nouveau menu placé sur la rubrique « Reprendre la lecture ». Quand vous cliquez sur celui-ci, vous avez l’option « Supprimer ce titre de ‘Reprendre la lecture’ ? ».

Pour l’instant, Netflix ferait visiblement un test et il n’est pas certain que cette option soit déployée plus largement. Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité majeure, mais elle pourrait tout de même permettre aux utilisateurs de mieux ranger leur espace sur leur application.

En attendant, vous pouvez toujours consulter notre tutoriel vous indiquant la marche à suivre pour supprimer des titres avec la méthode actuelle.