Netflix teste un abonnement low-cost utilisable uniquement sur mobile

Malgré ses 137 millions d’utilisateurs, dont 79 millions aux Etats-Unis, Netflix est toujours en quête de croissance. Et pour atteindre sa vitesse de croisière, le service VOD doit foncer dans les pays émergents.

Or, si ses tarifs sont tout à fait abordables en Europe et en Amérique du Nord, ceux-ci font encore de Netflix un produit de luxe dans d’autres marchés.

C’est pour cela que l’entreprise envisage de proposer un abonnement low-cost, qui serait un peu plus à la portée des utilisateurs dans les pays comme l’Inde. Il y a une semaine, le patron de Netflix évoquait encore ce projet lors d’une interview.

Et aujourd’hui, on apprend que Netflix a discrètement débuté les tests. D’après notre confrère TechCrunch, en Malaisie, le SVOD a lancé un nouveau tarif à RM17 ou près de 4 dollars. C’est la moitié du prix de l’abonnement basique de Netflix, qui coûte entre 7 et 8 dollars.

Un abonnement Netflix qui coûte deux fois moins cher

Bien entendu, cet abonnement low-cost a ses contraintes. En effet, celui-ci ne peut être utilisé que sur un appareil mobile : soit un smartphone, soit une tablette. D’autre part, le contenu n’est disponible qu’en définition standard, mais pas en haute définition.

D’après TechCrunch, Netflix aurait confirmé ce test. L’entreprise indique également que des tests similaires ont été lancé dans d’autres pays, mais elle n’a pas précisé quels sont ces pays.

Pour le moment, Netflix avance prudemment. Cependant, si ses tests en Malaisie et dans d’autres pays donnent des résultats convaincants, l’entreprise déploiera certainement cet abonnement low-cost plus largement dans d’autres pays similaires.

En proposant un tarif deux fois moins cher que l’offre basique, Netflix pourra mieux enfin rivaliser avec les offres locales dans les pays émergents.

Pour rappel, afin de s’adapter à ces pays, Netflix a également lancé une fonctionnalité qui permet de télécharger des films et des séries sur un Wi-Fi pour les regarder plus tard sans connexion internet. Et l’entreprise investit beaucoup d’argent dans les contenus locaux.