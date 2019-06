Netflix tente un nouveau design pour son app mobile, qu’en pensez-vous ?

Le géant du streaming américain Netflix travaille actuellement sur une refonte graphique complète de son application mobile. Quelques rares utilisateurs – tant sur iOS que sur Android – ont eu un accès privilégié à une nouvelle interface mobile qui ne va pas sans rappeler le flux du réseau social Instagram.

C’est via un nouvel onglet du menu situé au bas de l’écran, baptisé « Extras », que l’utilisateur accès à un flux assez différent de l’actuel : pour le moment, Netflix s’est contenté de mettre en avant ses propres contenus (films et séries) sur cette interface à travers des images, albums ou vidéos. Ces dernières sont diffusées en lecture automatique, bien que le son ne soit pas activé par défaut.

Un design similaire à celui du flux Instagram

Netflix a également rajouté un système de partage social encore plus poussé, et espère ainsi créer davantage d’interactions sur des applications tierces comme les réseaux sociaux. Hormis Facebook, Instagram est l’un de ceux où le contenu Netflix est le plus partagé. Le géant du streaming américain n’a pas hésité à développer un moyen de partager ses contenus préférés sur la plateforme directement dans ses Stories Instagram.

Dans une conversation avec nos confrères de Variety, Netflix a reconnu être en phase de test – mais la société a préféré prendre ses précautions en affirmant que ces modifications ne seraient pas forcément retenues.

Et vous, que pensez-vous de ce nouveau flux ?