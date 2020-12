Netflix teste un nouveau mode de lecture… audio uniquement

La plateforme de streaming Netflix n’en finit plus d’optimiser son service. Récemment, une nouvelle fonctionnalité visait notamment à permettre aux parents de mieux cerner les activités de leur enfant. Une fonction baptisée Kids Activity Report, déployée chez certains utilisateurs. Aujourd’hui, Netflix teste une nouvelle fonction, purement audio.

Netflix en mode « audio only »

Ainsi, après la lecture aléatoire, Netflix va permettre bientôt à ceux qui le souhaitent « d’écouter leur série préférée« . Concrètement, lors du visionnage d’un contenu, un bouton « Video off » pourra apparaitre sur l’écran. Une pression sur ce dernier, et l’écran deviendra alors tout noir, pour laisser place uniquement au flux audio.

Dans les réglages, une option permettra d’affiner ce mode « Audio only« , en potant pour toujours disponible, uniquement via un casque ou des haut-parleurs, ou encore pour le mettre en Off. Du côté de chez Netflix, on explique que cette nouvelle fonction va permettre à certains utilisateur de profiter de leurs contenus favoris comme d’un podcast, et qu’elle sera particulièrement appréciée sur certains documentaires et autres one man shows par exemple.

Evidemment, cette fonction « Audio only » sera nettement moins intéressante sur les films et les séries. A cela s’ajoute un autre avantage selon Netflix, à savoir la réduction des données utilisées. En effet, en coupant la vidéo, le flux est nettement moins gourmand, et l’option permet de ne pas vider le forfait data 4G (ou 5G) de l’utilisateur.

Cette nouvelle fonction « Audio only » est actuellement en cours de déploiement, mais uniquement sur la version Android de l’application Netflix. Comme toujours, le déploiement est progressif, et tous les utilisateurs ne seront pas forcément servis en même temps. Une nouvelle fonction destinée à tous ceux qui préfèrent écouter Netflix, plutôt que de le regarder.