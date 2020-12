Une nouvelle fonctionnalité de Netflix vous aide à mieux connaitre votre enfant

Si vous utilisez Netflix, le SVOD en sait plus que n’importe qui sur vos goûts en matière de films et de séries. Et si votre enfant utilise aussi Netflix, c’est pareil.

Et la bonne nouvelle, c’est que Netflix veut utiliser les données sur les habitudes de vos enfants afin de vous aider à mieux les connaitre. Comme le rapporte le site The Verge, l’entreprise a commencé à envoyer des e-mails à des utilisateurs ayant un profil enfin dans leurs comptes pour leur proposer d’utiliser une nouvelle fonctionnalité appelée Kids Activity Report ou rapport sur les activités des enfants.

Netflix wants to help parents connect with their kids by explaining what they’re watching https://t.co/bIAdovjIgc pic.twitter.com/VQqYeqrdpu — The Verge (@verge) December 8, 2020

En substance, il s’agit d’un rapport qui vous permet d’en savoir plus sur ce que vos enfants regardent sur Netflix. Cela inclut des données sur le type de contenu sur lequel vos enfants passent le plus de temps, qui sont leurs personnages préférés, ainsi que des recommandations pour de nouveaux contenus en fonction de leurs intérêts.

Un rapport qui vous permet de connaitre les centres d’intérêt de vos enfants

Il y a également quelques bonus, comme des blagues, des pages coloriages basées sur les personnages des contenus de Netflix, ainsi que des questions sur les séries et sur les personnages que vous pouvez poser à vos enfants. D’après Michelle Parsons, qui dirige l’équipe d’innovation de produits de Netflix pour les enfants et la famille, cela doit permettre aux parents de se rapprocher de leurs enfants en ayant une meilleure idée des centres d’intérêt de ceux-ci.

« La plupart des parents ont une idée de ce que leurs enfants aiment, en fonction de leurs costumes d’Halloween ou des jouets qu’ils demandent à Noël, mais nous ne savons pas toujours de quoi il s’agit », explique la responsable, citée par The Verge.

Et en plus de ce rapport sur les activités des enfants, qui peut être considéré comme une fonctionnalité complémentaire au contrôle parental, Netflix est également en train de tester un nouveau type de profil. En plus des profils classiques et des profils enfants, il pourrait bientôt y avoir un profil familial. Celui-ci montrerait des recommandations que les membres d’une famille pourront regarder ensemble, en se basant sur les informations des profils individuels.