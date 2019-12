Netflix teste une fonctionnalité de téléchargement automatique sur Android

Netflix permet déjà aux utilisateurs de télécharger automatiquement les épisodes d’une série qu’ils suivent grâce à Smart Download, une fonctionnalité déployée en 2018. La plateforme pourrait améliorer cette dernière en dévoilant une option similaire tournée vers les contenus recommandés.

Une option Netflix pour plus de téléchargement ?

Comme l’indique Android Police dans un récent article, Netflix procède actuellement à ce test sur la version Android de son application mobile. Baptisée Téléchargement pour vous, l’option en question s’étendrait aux films et aux séries que vous n’avez pas regardés, mais qui serait susceptible de vous plaire.

Automatiquement, cette fonctionnalité s’adapte aux limites de stockage que vous avez délimité au préalable. Par défaut, vous bénéficiez d’un Go d’espace, mais cela peut se régler depuis les paramètres de l’app.

Comme pour les Smart Download, vous recevez une notification pendant le téléchargement. Rappelons également que l’ancienne option, comme la nouvelle, ne s’active que lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi. Vous n’avez donc aucune chance de voir réduire votre forfait mobile à cause de cette option.

En termes d’apparence, on constate que la place laissée aux cartes par Netflix est plus conséquente qu’avant. Vous pouvez aussi accéder plus facilement à d’autres téléchargements d’épisodes de la série de votre choix.

On ne sait pas encore si Netflix prévoit de déployer cette fonctionnalité et, si c’est le cas, quand la plateforme pourrait le faire.

Netflix semble actuellement tester plusieurs petites options de ce type. Il ne s’agit pas de changement majeur au sein de l’application, mais ces dernières ont le mérite de faire évoluer le service avec ces petites évolutions. Il y a peu, Android Police révélait que la plateforme testait une fonctionnalité pour supprimer plus facilement des titres apparaissant dans « Reprendre la lecture ». Encore une fois, on ne sait pas si celle-ci compte déployer cette modification plus largement ou non.