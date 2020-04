Netflix : un outil pour optimiser votre binge-watching pendant la quarantaine

Le binge-watching n’est pas vraiment une pratique récente, mais qui se trouve très largement amplifiée par le confinement lié à la crise du coronavirus. Si officiellement la plateforme de streaming Netflix lutte contre cela depuis plusieurs mois, dans les faits, difficile de ne pas croire à une hausse radicale des usages sur celle-ci, mais aussi les autres comme Disney+. Le streaming représente une occupation idéale pour ceux qui sont coincés chez eux. Le problème est peut-être au final de réussir à s’organiser. Bonne nouvelle, il utilise désormais un calculateur.

Netflix et les autres à la moulinette

Il s’agit donc un « Quarantine Binge Watching Calculator », qui se propose de vous aider à optimiser votre temps en quarantaine. Comment ça marche ? Tout d’abord vous sélectionnez le temps qu’il vous reste à passer en quarantaine. Disons donc 22 jours si nous pouvons sortir à partir du 11 mai prochain. Les autres paramètres à indiquer ? Le nombre d’heures de visionnage par jour, la plateforme qui vous intéresse (Netflix, Hulu, HBO Max, Disney+ et HBO GO), ainsi que le type de contenus qui vous intéresse. Ensuite, le calculateur vous réalise une sélection des contenus que vous pourriez regarder dans le temps alloué. De quoi être sûr que vous pourrez tout voir d’ici le 11 mai prochain et la fin du confinement.

Ainsi, avec 22 jours et 5 heures par jour sur Netflix, si on choisit la catégorie « science-fiction et fantasy », l’outil nous propose ainsi de regarder les deux premières saisons de Sense 8 (2 x 12 heures), puis les cinq saisons d’Orphan Black (5 saisons de 7,2 heures). La suite de la liste inclut Love, Death & Robots, Stranger Things ou encore Altered Carbon. A vous de jouer pour découvrir des idées !

Et si vous cherchez un autre type de calculette, vous pouvez aussi en trouver pour la nourriture, le papier toilette ou les livres. Idéal pour découvrir si vos stocks seront suffisants jusqu’au 11 mai… voir même après. On ne sait jamais.