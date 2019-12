Netflix veut choisir ce que vous regardez sur sa plateforme

Si vous êtes un adepte de Netflix, vous avez certainement déjà dû perdre un temps monstre à choisir une série ou un film parmi la liste sélectionnée. Ce temps perdu, qui a remplacé d’une certaine manière le « zapping » à la télévision, est assez dérangeant. Mais d’un point de vue économique, le plus perdant est Netflix directement, et la plateforme de streaming vidéo l’a compris.

Dans le cadre d’une expérimentation, Netflix propose un nouveau bouton baptisé « Regarder maintenant », disponible indépendamment du sous-profil, qu’il vous était auparavant indispensable de choisir. Avec ce bouton, le géant du numérique veut gagner du temps ; à vous, et à eux. Le but : vous proposer une série ou un film, selon son algorithme, pour vous faire vivre une expérience plus directe, et peut-être d’ailleurs plus similaire du comportement que l’on peut avoir devant une chaîne de télévision.

Netflix choisit pour vous

C’est bien connu : plus il y a de choix, plus il est difficile de choisir. Sur l’interface des films et séries proposés par Netflix, le comportement est souvent le même : mis à part de reprendre directement une série en cours, le temps passé à faire défiler les différentes listes est souvent interminable.

L’expérimentation vient ainsi chercher à proposer une alternative à cette évidence : le catalogue est bien trop riche pour ne pas être tenté de continuer à rechercher un contenu, même si l’un d’eux nous a déjà paru intéressant. Avec « Watch Now », proposé sur le menu d’accueil de chaque sous-profil ou au moment de cliquer sur l’application, Netflix vous donne l’occasion de vous plonger directement dans un contenu.

Pour établir sa sélection, Netflix semble se baser sur son algorithme, bien évidemment. Le but est tout de même de vous montrer quelque chose que vous seriez susceptible d’aimer, notamment par le biais des précédentes lectures que vous avez visionnées. Mais la fonctionnalité peut également vous plonger dans un épisode en cours d’une série que vous auriez déjà commencé, voire une série qu’un autre membre aurait débutée, si vous sélectionnez « Regarder maintenant » avant même d’avoir choisi un sous-profil.

Voici un aperçu de la nouvelle fonctionnalité :

Une expérimentation visant les télévisions

Pour le moment, l’expérimentation n’est disponible que sur les télévisions. On comprend d’ailleurs la logique de Netflix, à proposer ce test sur un support où l’utilisateur a, par définition, moins envie d’être actif. La fonctionnalité est proposée à certains utilisateurs, dans le monde entier. Si vous regardez Netflix sur une smart-TV, peut-être êtes-vous concerné.

En tout cas, sachez qu’un petit résumé du contenu diffusé est affiché au moment de cliquer sur cette nouvelle fonctionnalité. De la même manière, il est possible de continuer à « zapper », et donc choisir, grâce à un bouton appelé « Lire quelque chose d’autre ». Une expérience complètement nouvelle, qui semble aller à l’encontre de la logique des plateformes de sVoD, mais qu’une fois testée, pourrait bien enrichir une nouvelle fois Netflix, et vous éviter de vous faire perdre votre temps. Qu’en pensez-vous ?