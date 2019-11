Netflix veut que tous ses films soient tournés en HDR et cela agace certains réalisateurs

C’est une décision qui provoque quelques remous. Netflix vient d’annoncer que tous les films diffusés sur sa plateforme doivent désormais être tournés en High Dynamic Range (HDR). Il s’agit d’un standard de luminosité de l’image visant à obtenir des hautes-lumières et des ombres plus lumineuses et détaillées. Il n’y a en soit rien de scandaleux à ce que le service de streaming cherche à améliorer la qualité visuelle de ses contenus, bien au contraire.

Un problème de communication

Netflix veut même en faire un argument de vente pour recruter de nouveaux abonnés dans le cadre de la guerre du streaming actuellement en cours. Mais cette décision suscite pour l’heure des critiques de la part de certains cinéastes d’Hollywood. C’est notamment le cas de Roberto Schaefer qui a travaillé sur le dernier film Netflix de Chris Evans Operation Brothers. Il ne rejette pas la décision sur le fond mais reproche à l’entreprise de ne pas avoir prévenu assez tôt les productions.

Interrogé par Variety, il peste : « C’est une question de communication. Vous devriez être informés, j’espère vraiment que les gens le sont. » Il faut en effet un certain degré de préparation matérielle et technique pour tourner un film en HDR. Netflix semble d’ailleurs avoir conscience du problème mais n’entend pas reculer.

C’est ce qu’a expliqué Jimmy Fusil, le responsable des technologies créatives et de l’infrastructure de la compagnie. Il reconnaît que la communication pourrait être meilleure et précise que son entreprise a le plus grand respect pour le travail des cinéastes. Mais la plateforme pense aussi à ses abonnés et entend leur donner une image de qualité.

Une fois la transition vers la HDR effectuée, les prochaines productions devraient logiquement se dérouler sans accrocs. Les studios sont en tout cas désormais bien au courant des exigences de Netflix qui n’entend pas y renoncer.