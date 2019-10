Netflix veut lever 2 milliards de dollars pour muscler son catalogue

L’important catalogue que Netflix propose à ses clients dans le monde a un coût. Et pour le moment, le géant de la VOD doit encore s’endetter régulièrement afin de muscler ce catalogue.

Cette semaine, Netflix annonce d’ailleurs son intention de lever 2 milliards de dollars supplémentaires par l’émission d’obligations en dollars et en euros. Dans un communiqué, Netflix explique qu’il utilisera ces fonds pour financer « acquisitions, la production et le développement de contenu, les dépenses en immobilisations, les investissements, le fonds de roulement, ainsi que les acquisitions et transactions stratégiques potentielles. »

Comme le rappelle CNBC, l’entreprise avait également annoncé des levées de 2 milliards de dollars en avril, ainsi qu’en octobre 2018.

Netflix avait prévenu qu’il aurait besoin de beaucoup d’argent cette année. Néanmoins, à partir de 2020, l’entreprise devrait moins s’endetter pour financer ses contenus.

Bientôt, Netflix devra faire face à de nouveaux concurrents

Cette annonce se fait également dans un contexte particulier puisque bientôt, Netflix devra faire face à de nouveaux concurrents, dont Apple TV+, Disney+, ainsi que Peacock (proposé par NBCUniversal) et HBO Max (proposé par WarnerMedia).

D’après des sondages, la majorité des utilisateurs de Netflix ne quitteront pas la plateforme pour ces nouveaux concurrents. Et les dirigeants de l’entreprise restent confiants. Néanmoins, celle-ci devra miser encore plus sur son catalogue et sur ses contenus originaux afin d’affronter les nouveaux acteurs de la VOD, en particulier aux USA.

Il y a quelques jours, Netflix a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre. Et si ceux-ci ont été nettement meilleurs par rapport aux résultats décevants du second trimestre, c’est en partie grâce à la série Stranger Things, dont la troisième saison serait actuellement la saison la plus regardée. Durant le premier mois, 64 millions de « ménages membres » ont regardé celle-ci.